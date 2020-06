Coronavirus: Pacientes asintomáticos ya no serán trasladados a hospitales ante saturación

Fachada del Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

El Departamento de Comunicación de la cartera detalló que “el siguiente paso en la respuesta al covid-19 será que los pacientes asintomáticos se recuperen en casa con una estricta vigilancia médica y siguiendo los lineamientos enviados por el departamento de Epidemiología del MSPAS”.

De esa manera, el ministerio confirmó lo dicho por Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, quien se refirió a la nueva medida como una propuesta local derivado de los “nuevos lineamientos que se están dando”.

Salud enfatizó que la nueva disposición aplicará “únicamente para positivos asintomáticos, siempre y cuando tengan las condiciones en sus casas para estar aislados”.

La comunicación oficia del ministerio de Salud añadió que “el doctor también informó que los hospitales temporales continuarán funcionando como hasta ahora, para brindar la atención a la población que no tenga las condiciones adecuadas para permanecer en su vivienda o que tenga otras patologías que en algún momento podrían complicar su estado de salud”.

“Hay personas que sí pueden quedarse en casa porque no tienen síntomas. Por ejemplo, si usted fuera una persona positiva -de covid-19- y no tiene ningún síntoma, no tiene ningún objeto que usted se vaya al hospital”, explicó Nájera a Prensa Libre.

El galeno expresó que sería una buena alternativa manejar en las viviendas los casos de los pacientes asintomáticos.

Hugo Monroy, ministro de Salud, dijo que está en pláticas con el doctor Edwin Asturias, designado director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) para definir los nuevos protocolos a implementar.

“Estamos analizándolos y haciendo estudios… por el momento continuamos con los mismos protocolos establecidos hasta el día que nosotros, conjuntamente con la comisión presidencial covid-19, digamos cuáles serán los nuevos protocolos y cuándo los vamos a implementar”, manifestó el funcionario.

Colapso de hospitales

El Hospital Regional de Occidente (HRO) tendrá un nuevo espacio para atender a pacientes positivos de covid-19, debido al aumento en el número de contagios en la región, lo cual provocó que el área de Intensivo sobrepasara el 50% de su capacidad.

Pacientes con síntomas leves que estaban internados en el IGSS de Quetzaltenango fueron trasladados a un hotel para continuar con su tratamiento.

El hospital temporal en Xela para atender a pacientes con coronavirus se quedó sin espacio para nuevos casos y los pacientes han manifestado deficiencias en la atención, principalmente retraso en la entrega de resultados de los hisopados que les practican.