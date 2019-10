“Don Meme” lleva 16 años de celebrarle el Día del Niño a los pequeños en la zona 10 de Xela

Unos 150 niños llegaron a la tienda de Don Manuel que con 74 años sigue con la motivación de celebrarle a los niños. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Una tarde especial vivieron los niños de la 8va. calle de la zona 10 que como es tradición cada 1 de octubre se reúnen en la tienda “Los Pérez”, donde Don Manuel les festeja con regalos, sorpresas, piñatas y mucha diversión.

Don Manuel explicó que comenzó con esta tradición debido a que su infancia fue complicada y tuvo que padecer muchas limitaciones al lado de sus 10 hermanos, sin embargo la vida le permitió abrir un negocio y como muestra de gratitud busca darles un momento de alegría a los niños quienes desde días antes esperan la actividad.

“Meses atrás comienzo con los ahorros por la actividad, trato de tener todo listo y buscar algunos patrocinadores. Los niños llegan sin necesidad de invitación. Me siento muy feliz por aportar un granito de arena a la sociedad y mientras siga con vida quiero hacerlo cada año, esto nació con la idea de unirnos y demostrarle a los niños la buena convivencia”, expresó Don Manuel.

“A mí no me sobre ni me falta el dinero, lo que sucede que me gusta compartir con los demás porque nada nos llevaremos al final. Hay personas que me critican, pero todo lo hago de corazón porque hay que hacer algo por los niños y por nuestro país”, añadió.

“Don Meme” como también le conocen, agregó que para fin de año buscará hacer una actividad similar para compartir con los niños y con los clientes que acuden a diario a comprar artículos de consumo diario.

