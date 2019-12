El alcalde electo de Xela le pide a Giammattei que “condone” la deuda que la Municipalidad de Quetzaltenango tiene con el INDE

Elisa Castañeda, asesora del Inde, explica a los integrantes del nuevo concejo sobre los detalles del nuevo contrato entre la Municipalidad de Quetzaltenango y el Inde. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El salón de sesiones del Concejo fue el escenario donde Elisa Castañeda, asesora del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), les explicó a los integrantes del Concejo electo los detalles sobre el nuevo contrato que la Municipalidad de Quetzaltenango firmará en los próximos días, esto luego que se adjudicara la compra de energía.

A pesar, que la reunión era para el contrato, varios integrantes del Concejo electo realizaron preguntas sobre la deuda de la Municipalidad de Quetzaltenango con el Inde, al concluir el evento el nuevo alcalde Juan Fernando López, quien asumirá el cargo el 15 de enero de 2020, informó que se tendrán otras reuniones para abordar dicho tema.

De acuerdo con López, en una reunión con el Inde dialogó sobre la deuda.

“Cuando yo estuve en la reunión allá, les dije que la deuda era de Q1 mil 600, que nosotros no nos vamos a hacer atrás con la deuda, pero que no nos vayan a dar ni 30 ni 40 años, que nos den 400 o mil años para pagar, es impagable no lo vamos a poder pagar nunca”, dijo López.

Agregó que le envía un mensaje al presidente electo, Alejandro Giammattei para que en este tema “condone” la deuda de la Municipalidad de Quetzaltenango.

“Si el presidente, Doctor Giammattei nos ve y nos puede escuchar, pues que nos ayude a poder solucionar el problema que tenemos porque es un gran problema de dinero que va tocar la bolsa de todos los quetzaltecos, lo que queremos es solucionar los problemas y vivir en paz, que no tengamos problemas con la luz, tenemos un subí y baja, queremos darle a las líneas todo el mantenimiento que necesitan. Le pedimos la condonación de la deuda”, aseguró.

Las conclusiones

Al terminar la reunión, el Concejo electo concluyó con la petición que en el nuevo contrato entre la Municipalidad de Quetzaltenango y el Inde se incremente la cantidad de meses del plazo para pagar la factura de energía eléctrica.

El contrato especificaría dos meses para pagar la misma, pero López y sus concejales piden seis meses.

“Hay unas clausulas que queremos mejorar, que nos quiten los dos meses porque dicen que si no pagamos dos meses nos pueden cortar la luz, lo que queremos es que se anule o que nos den seis meses”, afirmó el alcalde electo. Agregó que no fueron convocados por el Concejo actual para participar en el tema de la compra de la energía y del nuevo contrato, razón por la que pidieron la reunión con el Inde.

Para el alcalde Luis Grijalva la explicaciones del Inde se dieron a la población desde hace dos años, pero es fundamental que el nuevo Concejo tenga claridad de cómo se dará el pago de acuerdo al nuevo contrato.

“Es una responsabilidad porque somos las autoridades, a partir del 15 de enero ellos tendrán los destinos del municipio, esta parte de resolver el tema de la deuda es algo que estaba dentro de nosotros, y hoy entregamos el producto final”

En cuanto a las modificaciones del nuevo contrato, solicitadas por el Concejo electo, Grijalva aseguró que el plazo es de acuerdo a lo que establecen las normas legales. “La minuta está hecha conforme a la Ley General de Electricidad y la Ley de Contrataciones del Estado. Vamos a ver el tema del plazo y aunque se quite la ley también lo regula”.

Lea además: Bajas temperaturas continuarán esta semana en el occidente luego de registrar la primera helada de la temporada

¿Es posible?

El analista Carlos Martínez, explicó que la petición del alcalde electo hacia el presidente electo sería viable “Si y solo si” la junta directiva del Inde en coordinación con la presidencia “lo hacen”.

“No es solo de dar una orden presidencial; eso lo único que denota es ignorancia por parte del alcalde electo; pero aleja el análisis de lo que realmente pasa y el error que cometió Grijalva; la deuda del Inde es incobrable, por lo que ni siquiera se tiene que ver que se condone, lo que hace el inde es asustar a la municipalidad con una enorme cantidad de dinero para que se regularice en el cobro de la tasa nacional”, aseguró Martínez.

Agregó que la deuda entre la Municipalidad de Quetzaltenango y el Inde es como querer cobrarle 2 mil a alguien que solo tiene 100. “Los bienes del estado son inembargables y la luz un derecho vital que no puede ser suspendido”.

Para el constitucionalista Allan Estrada, se debe tomar en cuenta que el “parámetro” constitucional que se le otorga al presidente, permite el tema de exoneración de multas y mora, pero la condonación dependerá de un acuerdo de satisfacción de lo adeudado.

“Me refiero a que la constitución habilita el hecho de poder realizar esa condonación pero únicamente de intereses, mora y cuestiones fuera del pago general, para poder condonar una deuda como está, de la Municipalidad de Quetzaltenango, no bastaría solo con la decisión del presidente y tendría que generarse una secuencia con la junta directiva del INDE, además de un pago previo de la municipalidad”, explicó Estrada.

El personal del Inde que acudió a la reunión indicó que no estaba autorizado para dar declaraciones a la prensa.

#GobiernoXela

Integrantes del Concejo actual y del electo participan en una reunión con el Inde para conocer detalles de la compra de energía y del nuevo contrato ente la comuna y el Inde. pic.twitter.com/PgJDsjgOoh — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) December 5, 2019

Contenido relacionado

Q376 millones para el presupuesto 2020 de la Municipalidad de Quetzaltenango

En Quetzaltenango cada mes unos 150 emprendedores comienzan funciones en el sector formal

Incendio consume el basurero de Salcajá, en el siniestro rescataron a seis perros