Estudiantes de medicina con pénsum cerrado atenderán a pacientes con covid-19 en Xela y este será el proceso

Los estudiantes de Medicina con pensum cerrado tendrán un salario mensual de Q12 mil. (Foto Prensa Libe: María Longo)

El Hospital Temporal Covid-19 Quetzaltenango contrató a 30 estudiantes de Medicina con pénsum cerrado, quienes estarán a cargo del cuidado de los pacientes con coronavirus en estado moderado grave, gravísimo y crítico.

Los estudiantes iniciarán labores el 15 de agosto, según informó la dirección del centro, pero antes tienen un proceso de formación que inició el 3 del mismo mes. A los jóvenes se les asignó un salario mensual de Q12 mil y harán turnos, como los otros integrantes del personal.

Los estudiantes no se han graduado debido a la pandemia y la suspensión de actividades universitarias.

Helmuth Estevez, director del hospital temporal, indicó que con el personal nuevo se abordarán temas sobre el covid-19 y cómo tratarlo, con bases científicas y medicina basada en evidencia.

“En primer lugar se les da una introducción a las áreas del hospital, cómo deben comportarse. Algo muy importante es prender a colocarse el traje y, más importante, a retirarlo, que es donde se pueden contaminar. Además profundizamos mucho en la fisiología, la patología y la función pulmonar”, indicó.

Agregó que se les darán charlas y cursos sobre ventilación mecánica, uso de ventiladores, terapia respiratoria, entubación, funcionamiento y colocación de dispositivos respiratorios.

“El uso de farmacoterapia es importante, tenemos la mayoría de medicamentos que se usan en este tipo de patologías. También se les da cursos para manejar a los pacientes, porque a veces hay que colocarlos en posiciones diferentes. No es solo una plática o una cosa introductoria, es algo profundo donde ellos aprenderán mucho sobre todos nuestros temas”, afirmó Estevez.

El hospital temporal tiene actualmente 117 enfermos, durante el funcionamiento del centro se han recuperado 400 y han fallecido 32.

De acuerdo con el director uno de los temas importantes es que los estudiantes con pénsum cerrado completen su papelería para “pagarles lo más pronto posible” y que ellos “estén cómodos con la labor que prestan”.

El personal a cargo de los pacientes del hospital temporal hace turnos de seis horas. “Tenemos turnos de seis y 12 horas, dependiendo del trabajo que hagan. Cada 6 horas deben salir a hidratarse, alimentarse e ir al baño, con el equipo de protección se deshidratan bastante”.

Sobre el personal actual, el director informó que no a todos los trabajadores se les renovaría el contrato.

“Se hacen evaluaciones de desempeño, hay cierto personal que no se adapta por el tipo de hospital, no se adapta al uso del equipo y manejo de los pacientes. No es fácil. Usar un equipo de protección mucho tiempo provoca fatiga y a veces la mascarilla molesta”, dijo Estevez.

Hasta el 6 de agosto se registraron 2 mil 812 casos de covid-19 acumulados en el departamento de Quetzaltenango, 853 están activos. En la cabecera departamental hay 1 mil 490 casos acumulados.

Personal del temporal pide a la población precaución y evitar ponerse en riesgo, ya que el lugar tiene una ocupación del 112 por ciento de acuerdo al personal médico con el que cuentan.