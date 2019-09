Flor Escobar, la exárbitra que prepara físicamente al panel arbitral de Quetzaltenango

Flor Escobar toma nota de las pruebas físicas que les realiza a los silbantes quetzaltecos. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Durante 10 años, Flor Escobar estuvo entregada al arbitraje como árbitra asistente, labor que desempeñó de buena manera en el futbol nacional, que le permitió ganar la distinción de réferi Fifa y representar a Guatemala en varios torneos internacionales incluidos dos mundiales juveniles en Chile y Alemania.

LEE MÁS Jorge Luis Camargo deberá mejorar el arbitraje guatemalteco Francisco Sánchez 13 de septiembre de 2019 a las 01:23h

Desde el 2016 se retiró de la actividad del arbitraje para dedicarse a su familia, sin embargo la pasión y el amor que tiene por esta profesión, le hizo tomar un nuevo reto importante en su carrera, en la preparación del aspecto físico de más de 40 jueces del panel arbitral de Quetzaltenango.

Te puede interesar: Municipal recibe a Cobán, en el juego estelar de la fecha 7 del Apertura

“Estoy muy contenta por esta oportunidad que me dieron de hacer lo que me gusta, se me presentó la opción de ser la preparadora física de este panel arbitral y acepté porque es lo que me gusta”, expresó.

Escobar explicó que en sus inicios como réferi lo más complicado fue romper con los estereotipos y el machismo que no acepta que las mujeres estén al frente en puestos importantes, sin embargo explicó que el grupo que tiene bajo su mando le han ayudado para desenvolverse mejor este nuevo puesto.

“El machismo me motiva más para trabajar y demostrar que las mujeres somos capaces de desempeñar cualquier trabajo, me gusta saber que soy mujer y que puede preparar física y mentalmente a estos muchachos. Los jóvenes son muy respetuosos en todo sentido, están contentos con mi trabajo”, recalcó la exréferi de Liga Nacional.

Con el panel de árbitros trabaja tres veces a la semana a las 6 y 17 horas en el Complejo Deportivo de Xela, explicó que de momento los entrenamientos están enfocados a mantener una base física que ya se trabajó en la pretemporada, y se buscan cambios de ritmo y mantener la parte física y mental.

“Nosotras somos capaces de desempeñar toda actividad que sea realizado por los hombres les digo a las mujeres que luchen por lo que les gusta hacer y que se demuestre la capacidad. Acá lo más importante es que los muchachos mantengan ese nivel. Gracias a Dios los coordinadores están contentos con mi trabajo”, agregó Escobar.

Aceptación

El árbitro de Liga Nacional, Julio Luna, valoró el trabajo de la entrenadora quien según explicó brinda su mayor esfuerzo en su trabajo y la comparte la experiencia que adquirió en los años que estuvo en el arbitraje.

“Ha sido muy bueno que ella (Flor Escobar) se uniera al equipo, estamos haciendo lo mejor de nuestra parte porque ella también da lo mejor de su trabajo. Nos ha ayudado a unirnos más como equipo que era algo que sea había perdido, ahora no, existe el dinamismo y alegría en el ambiente”, agregó Luna.

Te puede interesar: ¿Quién es María Amanda Monterroso, la futbolista guatemalteca que jugará en España?

“Nosotros no vemos si es hombre o mujer lo importante es que hace bien su trabajo y siempre ha existido el respeto de nosotros hacia ella y de ella para nosotros, hay una buena armonía en el trabajo y los resultados se han visto en las últimas pruebas”, agregó el juez de Liga Nacional.

Experiencia

Flor Escobar estuvo 10 años como árbitro asistente de los cuales dos fueron en Liga Nacional. Participó en eliminatorias mundialistas juveniles Sub 17 y Sub 20 masculino y femenino en distintos países de Centroamérica.

#OrgulloQuetzalteco | Flor de María Escobar, exárbitro Fifa y de Liga Nacional, ahora prepara a los silbantes de Quetzaltenango en acondicionamiento físico. pic.twitter.com/rMPX2BXKAo — Raúl Juárez (@RaulJuarezPL) September 13, 2019

Estuvo en la copa Algarve de la Fifa en Portugal en el 2008 y 2011. También participó en dos Copas del Mundo Sub 20 Femenina, Chile 2008 y Alemania 2010. Premundial Femenino categoría mayor en Cancún Quinta Roo, México y su última participación internacional fue en el 2015 en el torneo femenino Sub 17 de Uncaf en Honduras.

Contenido relacionado

Gonzalo Vivanco espera acabar con la sequía de goles con Xelajú este sábado ante Santa Lucía

Comité Olímpico reparte más de Q2 millones en premios a medallistas de Lima

Heidy Nimatuj será la arbitro guatemalteca en los Juegos de Barranquilla