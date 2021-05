Hombre intenta engañar a adultos mayores ofreciendo turnos para recibir la vacuna contra el coronavirus

Vecinos piden a los adultos mayores que no se dejen sorprender con la venta de supuesto números para agilizar el proceso de vacunación. (Foto Prensa Libre: María José Longo)

En Quetzaltenango se alertó sobre un hombre que pretendía engañar a los adultos mayores que hacían fila para ser vacunados en el centro de vacunación contra el covid-19, ubicado en la Universidad Mesoamericana, ofreciéndoles números para agilizar el proceso.

En Xela, el proceso de vacunación ha sido complicado durante los primeros días de la fase 2, pues ha habido caos a causa de la alta demanda; por ejemplo, se observó a los adultos mayores parados, con gestos de desesperación, preocupación y confusión a causa de una demora de más de cuatro horas.

Debido a que el sistema no funciona de forma adecuada y no se envían los mensajes de cita a los usuarios mayores de 70 años, estos han acudido en masa al centro de vacunación y para llevar control, el personal de Salud repartió números.

Sumado a la crisis a causa de las fallas en el sistema, un hombre no identificado aprovechó la situación para ofrecer turnos para facilitar el acceso a la vacuna a cambio de dinero.

También lea: Edwin Asturias sobre la vacuna Sputnik V: “No tengan dudas con respecto a vacunarse”



“La aglomeración de personas era muy fuerte y el acceso era difícil, pero en todo este proceso de intentar ingresar al establecimiento una persona se acerca y pide el número asignado, diciendo que no se tenía un registro de vacunación y que todos los números estaban dados, pero que si queríamos ingresar teníamos que pagar por un número para tener acceso y vacunar a mi abuela. La persona no indicó el monto y no se le preguntó, porque era un proceso ilegal y nos pareció sospechoso”, comentó el joven que denunció el hecho a los medios de comunicación, pero que prefirió ocultar su identidad.

Agregó que no se debe permitir ese tipo de hechos he hizo un llamado a los adultos mayores para que no caigan en el engaño; además, le exige a las autoridades que mejoren el control en el centro de vacunación y eviten cobros anómalos.

De acuerdo con el afectado, el sujeto se presentó como un trabajador municipal.

Marck Juárez, vocero de la comuna, instó a las personas afectadas a denunciar el hecho a la oficina 212 de Comunicación Social o al número 7888 5243.

También lea: Ministerio de Salud da marcha atrás y no enviará las vacunas Sputnik V a verificación, porque dice que no hay necesidad



“La única acción municipal en esta segunda fase de vacunación es el apoyo que se está dando a los adultos mayores a través de facilitar vehículo municipal para el traslado, esto se hace en coordinación con Cocodes del área urbana y rural. Ningún empleado municipal participa en el proceso de vacunación, por lo tanto, nadie está autorizado para la entrega de boletos y mucho menos a hacer un cobro por esta situación”, explicó Marck.

Salvador Soto, director del Centro de Atención Permanente (CAP) de Xela, informó que desconoce del suceso y reiteró que la vacuna es gratuita, al igual que el recibir un número para la vacunación.

“Decirle a la población que no se deje engañar y que denuncien aquí en el CAP y por supuesto haremos la investigación para actuar. La vacuna es totalmente gratuita. La plataforma no ha funcionado como quisiéramos, pero estamos vacunando a mayores de 70 años. Para tener una mejor organización se entregan números, lo ideal es como estaba planificado, con citas; sin embargo, hasta el momento esto no ha funcionado en Quetzaltenango y por eso se dan números”, dijo Soto.

También lea: SP permitirá visitas en prisiones para el Día de la Madre aplicando protocolos contra el coronavirus



En el segundo día de vacunación de la fase 2 se aplicó la primera dosis a 510 personas mayores de 70 años, en el tercer día, los inconvenientes continuaron por deficiencias en el sistema.

“Se podría decir que no es una falla como tal del sistema, sino que el mismo sistema se congestiona”, aseguró Juan Nájera, director del área de Salud de Quetzaltenango.