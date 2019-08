Horacio González: “Contra Iztapa estamos obligados a ganar, a ver y hacer goles”

El entrenador confía que Xelajú logrará su primer triunfo del torneo. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El segundo juego de Xelajú en el torneo sigue dando reacciones luego del empate sin goles en Malacatán. El técnico Walter Horacio González habló en la conferencia de prensa que ofrece el club semanalmente para dar a conocer la actualidad del equipo.

El entrenador fue crítico en analizar el juego donde aceptó que su equipo tuvo un mal primer tiempo que dejó al arquero Álvaro García como la figura del juego.

“Como resultado bueno pero como rendimiento no era lo que esperaba, especialmente en el primer tiempo que fue para el olvido, creo que superada esa primera parte, la segunda fue mejor y tuvimos variantes y más llegadas”, reconoció González.

Al ser cuestionado sobre el planteamiento Lacho fue claro en decir que planteó el juego en base a las circunstancias y rival de turno.

“Uno plantea el juego para ganar, la cantidad de delantero no marca si uno es ofensivo o defensivo, había gente para el ataque, sin embargo nos tiramos muy atrás en el primer tiempo y por eso sufrimos mucho” añadió.

Otro de los temas cuestionados fue la falta de gol de Xelajú que en sus dos primeros juegos no ha podido marcar. El técnico indicó que espera la reacción de sus cuatro delanteros de cara en el arco rival.

“El tema de los goles no me preocupa pero sí me ocupa, tenemos que mejorar para ser más certeros porque el futbol se gana con goles no con aproximaciones, insisto no me preocupa, si me ocupa, lo que hay que buscar son goles y victorias”, analizó.

Nuevo desafío

Xelajù se prepara para recibir el viernes a Deportivo Iztapa en el cierre de la tercera jornada. Los peces vela, son el último lugar de la tabla sin embargo el entrenador reconoce que deben darle la importancia necesaria al juego para no tener ninguna sorpresa.

“Jamás le voy a faltar el respeto a un equipo pensando en que lo vamos a golear, todos los entrenadores trabajamos para ganar. Para ellos –Iztapa- es un despertar, mientras nosotros estamos urgidos de ganar, no me voy a fijar quien será el rival lo nuestro es ganar”, añadió el estratega nacional.

“Contra Iztapa estamos obligados a ganar, a ver y hacer goles, hay material humano de calidad, necesitamos retomar esa agresividad para intentar ser contundentes, no podemos jugar futbol al mismo ritmo. Los primeros minutos serán importantes, sé que va ser un partido complicado si nosotros permitimos que se agranden”, reconoció.

Para este juego los quetzaltecos tendrán la única baja de Manuel Moreno que sigue con su período de preparación de una ruptura fibrilar en el gemelo de la pierna derecha.

