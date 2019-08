Hundimiento persiste desde hace 14 meses

El hundimiento se produjo el año pasado y desde entonces los vecinos esperan una solución. (Foto Prensa Libre: María Longo)

A pesar del peligro que representa el hundimiento, los vehículos pasan por el espacio de la calle que aún existe, los peatones también transitan por el área, a pesar de que manifiestan tener temor, principalmente “durante el invierno y por los niños”.

Vicenta Velásquez, vecina afectada, relató que cuando debe caminar por el lugar, le pide a su hija que no pasen cerca del hundimiento, porque tiene miedo de caer, además solicitó a la municipalidad atender el problema y agilizar la solución.

“Le digo no pasemos por ahí porque me da miedo, no quedó bien, se derrumbó por el aguacero, y ahora no sé si es por falta de dinero o de decisión que sigue así”, afirmó.

El hundimiento ocurrió en junio del 2018, cuando trabajadores de la municipalidad reparaban la calle, en ese momento informaron que el agua de la lluvia se filtró de la tubería por la que debía pasar y socavó la tierra, además afirmaron que al inicio era un “hoyo pequeño” que después “empeoró”.

Cuando ocurrió el hundimiento, la Municipalidad de Quetzaltenango colocó un cartel de advertencia y señalizó el lugar, actualmente solo se observan piedras acumuladas. Los meses han transcurrido y los vecinos esperan una solución al problema.

“Da pena ese pedacito donde pasan los buses, uno no está libre, a veces fallan los buses y pueden caer, imagínese el semejante agujero que está ahí, con el paso del tiempo se va carcomer más”, manifestó Carmen Cocinero, vecina afectada.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) el problema surgió porque se rellenó el zanjón y se utilizó como calle.

“Lo que pasó ahí fue que se redujo la sección del zanjón y lo que hay que hacer es recuperarlo”, indicó Rubesly de León, director de la DMP.

Agregó que por ahora trabajan en la planificación para hacer un puente en el lugar y solucionar el inconveniente.

“Lo que estamos haciendo es trabajar el puente de ese pedazo o de esa calle, lo hacemos a través de USAID, ellos elaboran la planificación y los estudios”, afirmó.

En los próximos días, la DMP espera tener la planificación final que realiza la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), por ahora se desconoce la inversión que se necesitaría para la construcción del puente.

