Colocan los primeros cepos en el Centro Histórico

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) iniciaron este martes 20 de agosto la colocación de cepos en Quetzaltenango, el operativo se realizó en el Centro Histórico, zona 1 de Xela.

Los agentes colocaron los inmovilizadores en vehículos que se encontraban estacionados en “lugares prohibidos”, algunos de los automovilistas aseguraron que fueron solo “unos minutos”.

Agentes recordaron a los automovilistas que eviten parquearse en lugares señalizados con rojo y amarillo, así como sobre las aceras, según explicaron son las infracciones más frecuentes.

La colocación del cepo implica una multa de Q500, pero esta tiene el 25 por ciento de descuento, sería un pago de Q375.

De acuerdo con el reglamento para la imposición de cepos en Quetzaltenango, la policía esperará cuatro horas para que el infractor cancele la multa y se retire el cepo, de lo contrario el vehículo será trasladado al predio municipal.

Los agentes informaron que si al momento de colocar el cepo, se percatan que el vehículo tiene una multa pendiente, entonces será trasladado “de una vez” al predio municipal.

Los agentes también advirtieron a los conductores sancionados que “evitaran” mover el vehículo con el inmovilizador, así como hurtar o retirar el cepo, ya que esta acción provocaría otra multa de Q5 mil, además de las “acciones penales”.

El Centro Histórico es frecuentado por cientos de personas que acuden a realizar trámites en las diferentes instituciones que funcionan en el lugar, uno de los multados refirió que había acudido a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

