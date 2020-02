Juez de Xela rechaza señalamiento de la Feci de haberse reunido con Gustavo Alejos

José Roberto Alvarado Villagrán, juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

En una conferencia de prensa, el juez José Roberto Alvarado Villagrán, candidato a magistrado de salas de Apelaciones, aseguró que él no es la persona que aparece en las fotografías mostradas por la Feci el 18 de febrero pasado, cuando capturaron a Gustavo Alejos en un hospital privado de la zona 2 capitalina.

Alvarado Villagrán dice que, si bien es cierto el vehículo que aparece en los fotogramas está a su nombre en la Superintendencia de Administración Tributaria ya no le pertenece pues lo vendió en 2014 a Jaime Fernando Echeverría Argueta, magistrado vocal de la sala séptima Apelaciones de Huehuetenango.

“Le he pedido al magistrado en algunas oportunidades que realice el traspaso del vehículo para evitar inconvenientes”, expresó.

El juez aceptó que estuvo en la capital el día que la Feci lo señala de haberse reunido con Alejos, pero negó que eso haya ocurrido. “No lo conozco, no tengo nada que ver con la persona de apellido Alejos, no he sido su amigo ni enemigo, nunca he platicado con él ni vía telefónica ni personalmente”, afirmó.

“Lo que dice la Feci es falso, lo voy a acreditar con los medios de prueba. Ese día iba a la capital para reunirme con unos amigos por unas actividades económicas porque pertenezco a la agrupación Unidad de Profesionales por la Academia de Occidente”, dijo

Agregó: “Me apersono al Ministerio Público (MP) para que disponga de mí, soy un juez honrado, honesto y digno que he luchado en contra de la corrupción y no es posible que ahora me señalen”.

Instó al Ministerio Público a que averigüe la “verdad histórica” de lo ocurrido y que cuando se compruebe su inocencia lo diga también públicamente.

Señaló que pedirá una análisis biométrico al MP para descartar que sea él quien aparece en las fotos de la Feci, pero no accionará contra la Fiscalía.