Municipalidad pavimentará calle por Q3.9 millones

Se espera que los trabajos de reparación de la calle inicien en agosto de este año. (Foto Prensa Libre: María Longo)

De acuerdo con los vecinos, la pavimentación de esta calle es una petición que realizaron a las autoridades desde hace más de 10 años, la primera parte del proyecto se hizo en el 2013 durante el gobierno del exalcalde Jorge Barrientos, desde entonces los pobladores han pedido constantemente que se termine el proyecto.

El complemento de la 0 calle, zonas 9 y 10 de Quetzaltenango, tendrá un costo de Q3 millones 985 mil y fue adjudicado a la empresa Fuentes Gómez Ingeniería y Construcción. Para el proyecto ofertaron la empresa ganadora y una más, cuyo nombre comercial es Arrendamientos Don Cundo, esta ofertó por el proyecto Q3 millones 879 mil 722.70

La obra comprende 356.5 metros lineales, se espera que los trabajos inicien en agosto, la Municipalidad de Quetzaltenango aún no firma el contrato.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) la obra será de concreto hidráulico, además tendrá un grosor de 21 centímetros.

Para los vecinos, la noticia fue positiva y para asegurar que la inversión “valga la pena” invitan a todos los pobladores a fiscalizar el trabajo de la empresa.

“Vemos con agrado el proyecto para la 0 calle porque es un acceso principal para nuestro sector, somos testigos de las dificultades de los vecinos por el mal estado del camino, para nosotros es una gran alegría”, indicó Ronaldo Gamboa, vecino del sector.

“Esperamos que la empresa que ha sido asignada cumpla con lo que establece el contrato y no pase lo mismo que otras calles de la ciudad con trabajos mal hechos y que han quedado abandonados”, agregó.

Otro problema frecuente de este sector es la constante acumulación de agua durante el invierno. “Estamos conscientes que es una calle donde baja gran cantidad de agua durante el invierno, se debe prevenir esto para evitar inundaciones a las viviendas”, dijo el vecino.

De acuerdo con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) el proyecto mejorará la calidad de vida de los vecinos y el acceso de los automovilistas, pero en el tema de las inundaciones el impacto será mínimo.

“Vamos a trabajar lo mejor que podamos para pavimentar la calle, en cuanto a las corrientillas de agua de lluvia, nos apoyamos con la Dirección de Drenajes para un dictamen favorable y la propuesta de ellos”, indicó Rubesly de León, Director de la DPM.

De acuerdo con los planos del proyecto, la pavimentación incluye seis posos de absorción y cunetas con agujeros pequeños para captar el agua de la lluvia.

“Estamos trabajando medidas de mitigación, sabemos que los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, tenemos el inconveniente principal del zanjón y la invasión que ha tenido. También obras anteriores que se han hecho y que en su momento no eran un riesgo, pero ya no son adecuadas a las necesidades actuales”, afirmó el jefe de la DMP.

Otras obras de la empresa

Este año, la empresa Fuentes Gómez Ingeniería y Construcción, ha recibido la adjudicación de 20 obras por Q27 millones.

La empresa que estará a cargo de esta nueva obra en Quetzaltenango, ha desarrollado proyectos en otras municipalidades de San Marcos, Quetzaltenango y Alta Verapaz.

