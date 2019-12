Ni la Navidad calma los ánimos entre el alcalde y los vecinos

Así se observaba el nacimiento del parque El Carmen después de la suspensión de la energía eléctrica de las luces navideñas, hecho por el que los vecinos señalan al alcalde. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Desde el sábado 14 de diciembre el espíritu navideño era evidente en el parque El Carmen de Salcajá, Quetzaltenango, las luces de diferentes colores, un nacimiento, y otras decoraciones anunciaron que los vecinos se unieron a la celebración de la época.

Con 35 mil luces donadas por migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos el parque se transformó en un atractivo para que las familias del municipio celebraran Navidad, pero la tarde del 18 de diciembre, el festejo fue empañado por la suspensión de la energía eléctrica de las luces navideñas.

Los vecinos responsabilizan al alcalde, ya que aseguran que de forma oral le pidieron autorización para colocar las luces y “accedió”, además informaron que se conectaron a un contador de la Municipalidad de Salcajá para que la energía se pagara como parte del alumbrado público del municipio.

De acuerdo con los vecinos el alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, está disgustado con el sector porque no pudo realizar una obra millonaria en el parque, lo que provocaría que no diera mantenimiento al mismo.

Hace más de dos años, el alcalde quería realizar una obra mayor a Q16 millones en el parque El Carmen, el proyecto incluiría transformar el espacio en una plaza, esto disgusto a los vecinos del área quienes aseguran que el parque es histórico y que se deben proteger los arboles que tiene.

Finalmente la obra no se ha podido realizar, por los vecinos y además el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) no ha concedido una autorización a la comuna. Los vecinos aseguran que después de este suceso, el alcalde ignora el parque.

“Nosotros podamos los arboles, le damos mantenimiento a las bancas, reparamos los juegos infantiles, colocamos luces led que funcionan con energía solar, hacemos lo necesario para mantener el parque. Es falso que el grupo sea de tropiezo al desarrollo, el alcalde ha polarizado la situación, no nos oponemos a mejoras del parque pero que se conserven los elementos con valor histórico y los arboles”, relató Alejandro de León, integrante de la directiva del grupo Salvemos a Nuestro Parque.

El problema entre los vecinos y el alcalde se agudizó luego de la suspensión de la energía eléctrica de las luces navideñas, hecho por el que los vecinos señalan al alcalde, ya que aseguran que verbalmente les autorizó colocar las luces y ellos se conectaron “a un contador” de la municipalidad, aunque Ovalle afirma que no hicieron el procedimiento adecuado y Energuate suspendió la energía.

“Es triste y lamentable, enoja, es inconcebible que alguien que pretende llevar a cabo a nivel nacional los destinos de las municipalidades tenga un revanchismo con los vecinos del municipio y con quienes residen en Estados Unidos, ellos hicieron el esfuerzo por adornar el parque, esto fue porque el alcalde se dio cuenta de la atracción que se tuvo con las luces. La energía no la paga el alcalde porque es dinero del pueblo, nosotros tenemos un pago de alumbrado público sobrevalorado, cada usuario paga entre Q41 y Q45 mensuales”, aseguró Adalberto López, vecino de la zona 4 de Salcajá.

Los afectados aseguraron que son más de 2 mil pobladores los que apoyan la decisión de conservar el parque.

“Desde que informamos que nos habían suspendido la luz las personas empezaron a preguntar el por qué, no entendemos porque el alcalde nos hizo esto, es un esfuerzo de vecinos residentes en Estados Unidos y aquí en Guatemala”, dijo Melvin de León, presidente del grupo que protege el parque.

De acuerdo con los vecinos el alcalde “no es el dueño del municipio”.

Asegura que son señalamientos falsos

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, asegura que los señalamientos de los vecinos son falsos, porque ellos se conectaron de forma irregular y por medio de una inspección Energuate se percató de la situación y les suspendió la energía de las luces navideñas.

“De acuerdo a la información que recibí es que vinieron a supervisar los de Energuate y ellos hicieron una conexión directa, entonces estaban robando el alumbrado, les cortaron la luz. Si quieren conectarse directamente a un transformador de la municipalidad obviamente tienen que pedir el permiso. El persona de Energuate también revisó el parque San Luis, pero como nosotros si sabemos hacer el procedimiento lo teníamos bien”, indicó el alcalde.

Agregó que los vecinos no le consultaron verbalmente sobre las luces que se colocarían en el parque y que únicamente hicieron una solicitud “por escrito”.

“Yo no he tenido ninguna comunicación con ellos, es falso que me hayan hecho una petición oral, lo que han hecho es solicitar por escrito y se les ha permitido, no se les ha negado, pero que ellos digan que platicaron conmigo, jamás. Nosotros no podemos supervisar los trabajos que ellos realizan y nos cayó la supervisión de Energuate, ahí fue el malentendido, porque se puede resolver, no tengo inconveniente en autorizarles que se conecten y hagan las cosas como se tienen que hacer”, refirió Ovalle.

El alcalde agregó que la municipalidad no da mantenimiento al parque El Carmen porque los vecinos que lo protegen se encargan del lugar, indicó que ellos piden que se restaure el Quiosco del parque, pero la municipalidad continua con el proyecto de la millonaria obra, por lo que no reparará el área.

“Estoy agradecido que los vecinos hagan el trabajo, porque nosotros tenemos claro que queremos una remodelación, esa es la propuesta, no voy a invertir en pequeñeces cuando mi propuesta es bastante integrada y ambiciosa”, dijo el alcalde.

Se contactó con Comunicación Social de Energuate quienes informaron qu

e el vocero Mynor Amezquita se encuentra de vacaciones y que la persona encargada está en una reunión, además informaron que en las próximas horas darían detalles de lo sucedido en Salcajá.

