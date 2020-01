Para el Concejo de Xela continúan las vacaciones

Al mediodía de este jueves el salón de sesiones de la Municipalidad de Quetzaltenango estaba cerrado porque no hubo reunión del Concejo. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Para este jueves 2 de enero, primer día hábil en la Municipalidad de Quetzaltenango, se esperaba que el Concejo realizara la primera sesión, pero después de un periodo de descanso la mayoría de los integrantes titulares no acudieron.

Normalmente la reunión de Concejo de los jueves se lleva a cabo a las 7 horas, pero para este 2 de enero el Concejo opto por trasladarla a las 12 horas, finalmente la cita fue suspendida por la poca presencia de síndicos y concejales.

Ante la falta de quórum, el alcalde Luis Grijalva cerró el salón de sesiones del Concejo y se retiró a almorzar.

“Yo aquí estoy, bendito sea Dios durante los cuatro años aquí he estado trabajando, nunca he faltado ni por enfermedad, espero no faltar en estos próximos días. Para realizar la sesión necesitamos la presencia de ocho integrantes titulares”, manifestó Grijalva.

Junto al alcalde acudieron a la sesión los concejales titulares Roberto Soto, Gerardo Yarzebsky y Víctor Agustín, así como la síndico Olga Moscoso y dos concejales suplementes.

En la Municipalidad de Quetzaltenango los ausentes fueron: los síndicos Julián Elizondo y Diego Morales; así como los concejales Mirta García, Fabiola Ávila, Carlos González, María Alvarado, Fredy Hastedt, Armando Castillo y Julio Lima.

De acuerdo con la agenda programada para este jueves, los Concejales abordarían el tema de la conformación de comisiones, aunque según Grijalva no habrá modificaciones en este tema ya que les quedan menos de 15 días para entregar el cargo.

“En la primera reunión del año hay que ver el tema de las comisiones y los horarios de las reuniones, a mi criterio las comisiones tendrían que ser las mismas ya que para el 2020 trabajarán las que el nuevo concejo designe. Lo único que cambia es de 2019 a 2020, de ahí la vida continua igual”, dijo el jefe edil, agregó que la reunión se reprogramó para mañana viernes 3 de febrero a las 12 horas.

Por falta de quórum este jueves 2 de enero no hubo reunión de Concejo en la Municipalidad de Quetzaltenango, sería la primera sesión del 2020. pic.twitter.com/5DBIoQlYg1 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 2, 2020

Además, el Concejo debía conocer un expediente de la junta de licitación sobre la elaboración de un estudio y cuantificación de postes, luminarias y transformadores en el sistema de las seis líneas de distribución.

El alcalde aseguró desconocer el motivo de la ausencia de la mayoría de concejales.

Vecinos de la ciudad consideran que hay varios concejales y síndicos que han pasado los cuatro años de su periodo “de vacaciones”.

“En mi opinión el Concejo se mantiene de vacaciones, solo se tomaron más tiempo, porque no se ven muchas cosas beneficiosas para la ciudad”, dijo Diego Guzmán, vecino de la zona 1 de Xela.

Por cada reunión del Concejo de Xela, los integrantes reciben un pago de Q696.87, lo que suma más de Q19 mil para quienes asisten a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias.

Mientras los concejales no se presentaron para resolver asuntos del municipio, decenas de vecinos de Quetzaltenango acudieron a la comuna desde las 8 horas del primer día hábil para pagar el Boleto de Ornato, arbitrio que tiene un costo de Q4 a Q150 según los ingresos del contribuyente.

