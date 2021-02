PMTQ va tras motoristas infractores en Xela y en un día impone 52 multas

Operativo de la PMTQ en la ciudad de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María José Longo)

Del 9 al 28 de febrero los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) participarán en operativos dirigidos a motoristas. La acción comenzó en el parque central de Xela, pero se hará en distintos puntos de la ciudad altense.

Durante el inició de los operativos denominados “motorista seguro Xela” se observaron gestos de angustia y sorpresa en el rostro de varios pilotos que viajaban sin casco y al percatarse del operativo obedecieron la señal y se estacionaron. Algunos inmediatamente sacaron el casco que llevaban guardado y ofrecieron disculpas por no usarlo, otros informaron que no tenían uno o que carecían de ciertos documentos.

La misión de los policías es ubicar a motoristas que no usan casco para sancionarlos, así como para requerirles los documentos necesarios y revisar que las motocicletas tengan placa.

“Hemos notado que en la ciudad de Quetzaltenango están circulando demasiadas motocicletas sin placas de circulación y eso nos alarma, queremos controlarlo. Tratamos también de evitar percances viales”, dijo Edward Osorio, subjefe de la PMTQ.

Los agentes hicieron un llamado para que los motoristas no olviden que es obligatorio llevar un casco de protección, porque de lo contrario serán detenidos y se les impondrá una multa de Q500 para que continúen con su viaje.

“Por no tener licencia de conducir son Q400 y por no portarla Q200, al no tener placas de circulación o la tarjeta la multa es de Q500. Si usted no tiene estas dos últimas es objeto a consignación del vehículo”, informó Osorio.

En el primer día de los operativos la PMTQ emitió 52 multas y consignó nueve motocicletas.

“Muchos no cargan casco, es bueno usarlo, es preciso para protección. Cuando uno carga sus papeles correctamente no hay problema”, dijo Fernando Ramos, motorista.