Policía absuelve a diputado que conducía en aparente estado de ebriedad en Toque de Queda

Guillermo Cifuentes dijo que se encontraba supervisando el trabajo de los policías por el Toque de Queda. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En un confuso hecho, elementos de la Policía Nacional Civil, condujeron al parlamentario Guillermo Cifuentes a las afueras del Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango aunque no explicaron el hecho, testigos indicaron que el congresista estaba en aparente estado de ebriedad.

Después de varios minutos bastaron unas llamadas del diputado para que los elementos de la Policía Nacional Civil dejaran ir al parlamentario junto a su acompañante sin dar mayores detalles.

Cifuentes explicó que se encontraba en Quetzaltenango por una orden del presidente Alejandro Giammattei, quien le encargó supervisar los trabajos en la construcción del Hospital de Campaña que comenzará este lunes en Quetzaltenango.

“Salí a fiscalizar para ver si la fuerzas del orden público estaban haciendo su labor cuando se dirigían cuatro patrullas, se pararon, me paré para saludarlos pero lo que fue me abordaron a pedir mis papeles y me trajeron acá el centro de justicia”, explicó el congresista.

“Yo me estoy poniéndome a disposición de las autoridades para ver que hace, me quedé acá por órdenes del presidente para supervisar la construcción del hospital provisional que se hará en Quetzaltenango”, añadió Cifuentes para justificar que se encontraba circulando en horario prohibido fuera de su departamento.

El secretario de comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, respondió sobre el caso del diputado retenido en Toque de Queda.

“Con respecto al Diputado, el no forma parte del ejecutivo y el presidente no gira ninguna instrucción para que alguien realice el trabajo que tiene que ser de la PNC. Todos por igual tenemos que respetar la ley y si no está dentro de las excepciones tiene que respetar la cuarentena”, dijo Sandoval.

Al ser cuestionado sobre confirmar el parlamentario se encontraba en estado de ebriedad agregó. “Eso lo tendría que determinar una prueba de alcoholemia, no se puede determinar desde una fotografía o un video”.

#CoronavirusGT | El diputado dijo que fiscalizada el trabajo de las fuerzas de seguridad, por tal motivo se encontraba en las calles a pesar del #ToqueDeQueda. pic.twitter.com/g3mB3C6Xm2 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) March 23, 2020

Hasta el momento cuatro personas han sido capturadas en la ciudad de Quetzaltenango por infringir el mandato de Toque de Queda.