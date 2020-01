Quetzaltecos alarmados por el aumento de robos a comercios en los primeros días del 2020

Ministerio Público y Policía Nacional Civil buscan indicios en el negocio donde se registró el robo. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

En 13 días que se llevan del nuevo año, los robos de vehículos y en comercios han aumentado sin que las autoridades tengan resultados en las investigaciones.

El último caso se dio este lunes cuando los propietarios del negocio Muñequitos, ubicado en la calle Rodolfo Robles, entre 14 avenida A y 15 avenida de la zona 3, llegaron a abrir su negocio sin embargo se percataron que los candados de la puerta principal fueron violentados y habían sustraído mercadería.

“La Policía Nacional Civil, nos alertó sobre un posible robo a un comercio y llegamos al lugar y observamos que los candados fueron cortados en las rejas de ingreso de donde se llevaron unas 150 mochilas de diferentes precios, valorado aproximadamente en 20 mil. Se encontraron fragmento de huellas que se analizarán. Suponemos que el robo fue en horas de la madrugada”, explicó Eddy Cajas, fiscal del Ministerio Público.

El hecho llega a aumentar las cifras de hurtos que se han suscitado en los primeros días de enero. El pasado 6 de enero se reportó el robo en otro negocio, ubicado en la 29 avenida de la zona 7 de la ciudad altense. Los delincuentes ingresaron en una venta de paneles solares, aunque no se cuantificó el monto de lo sustraído.

En otro caso, desconocidos ingresaron a una vivienda, con el uso de la fuerza y armas, donde amedrentaron a los habitantes del inmueble y se llevaron un aproximado de Q100 mil. Por este hecho fue detenido un presunto responsable.

Además se conoce el robo de dos picop y una motocicleta. Uno de los vehículos fue robado en la 12 avenida y 3ra calle de la zona 3 de Xela. El otro en la avenida Jesús Castillo, entre zona 1 y 2; mientras la motocicleta fue reportada robada en la colonia Vista Bella, zona 11.

Preocupación

Lucía Alvarado, propietaria de un negocio de venta de telas en la Democracia zona 3, explicó que se han organizado con los demás comerciantes, sin embargo no es suficiente porque considera que hace falta mayor vigilancia de los elementos de la Policía Nacional Civil.

“La verdad sí nos preocupa porque no tenemos seguridad, estamos expuesto ante las personas que se dican a robar nos pase a cualquiera. Ya no sabemos qué hacer, nosotros estamos organizados, tenemos alarma. Lo que tenemos acá es que es muy oscuro. Nosotros compramos lámparas pero ya se quemaron pero la Empresa Eléctrica no las ha cambiado”, expresó Alvarado.

“Nosotros tememos que se nos entren a robar, de día nos organizamos pero de noche es obligación de la policía”, añadió.

“La verdad nos sentimos inseguros porque a unos cuantos locales del nuestro fue el robo recientemente. Pedimos más vigilancia a la autoridades, la estación está muy cerca de la Democracia y no se ve muy seguido patrullas”, expresó Javier Flores, vecino.

Las autoridades informaron que se continuará con los patrullajes en las distintas divisiones de la Policía Nacional Civil para contrarrestar este aumento de robos y recomendaron a los vecinos denunciar si observan a personas sospechosas por los comercios.

