Sergio Egea: “Estamos muy ilusionados de jugar con nuestra gente y darles una alegría”

El entrenador argentino, Sergio Egea, confía que Xelajú estará en la pelea por el título. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El equipo quetzalteco, que debutó con derrota 1-0 ante Comunicaciones se prepara para solventar su primer juego de local donde buscará revertir el mal comienzo y sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Previo a la jornada 2 el entrenador Sergio Egea brindó una conferencia de prensa y actualizó del momento que atraviesa Xelajú donde fue enfático en reiterar que el equipo será competitivo en el torneo y conforme pase el tiempo mejorará en el tema futbolístico.

Te puede interesar: Atlético Madrid eliminado en Copa del Rey por equipo de tercera categoría

“Esta semana ha sido buena, hay mucha disposición de los jugadores, hemos tenido una buena semana de preparación. Tenemos que hacernos fuerte en nuestro campo, con pelota rápida, dinámica, con presión alta. Estamos ilusionados de jugar con nuestra gente y dar una alegría en nuestro campo”, expresó.

El entrenador argentino explicó que la primera jornada se cometió errores que ya han corregido para esta segunda fecha al enfrentar al equipo mixqueño.

“Los errores siempre hay, el resultado cuando pierdes no es bueno para nadie, hubo momentos que me gustaron y otro que no, necesitamos ser más compactos tanto con o sin pelota. Creo que vamos a ir creciendo en lo psicológico, un equipo concentrado compite mejor y vamos a buscar soluciones para que no nos pase esos 10 minutos iniciales contra comunicaciones que nos costó el partido”, explicó Egea.

El técnico de Xelajú reiteró que su equipo será protagonista del torneo y luchará en las primeras posiciones del torneo. Aseguró que el acoplamiento de sus jugadores será clave para ver mejor la idea que pretende establecer.

Te recomendamos leer: Clásico 311: Municipal pondrá a la venta 16 mil 800 boletos y estos son los precios

“Estoy ilusionado con este plantel, vamos en buena línea, vamos a ir creciendo con más futbol, mejor trato de pelota, pero necesitamos tiempo para competir de mejor manera”, expresó el estratega argentino.

Al ser consultado por los jugadores extranjeros, explicó que se debe realizar un análisis de todo el equipo, no únicamente de los jugadores foráneos. En cuanto a su once inicial que presentará ante Mixco señaló que es un estratega que realiza pocos cambios en su alineación

No soy de cambiar mucho mis equipos, pero vienen jornadas seguidas y hay que dosificar. No habrá tantas novedades con el equipo que jugó ante Comunicaciones porque a pesar del resultado el equipo no se vio tan mal y la continuidad será una de las cosas que haga ante Mixco”, dijo el DT.

💥 | REGRESA EL FUTBOL ¡En 4 días se vuelven a encender las luces del Mario Camposeco! 💡 ⚽ Xelajú MC 🆚️ Mixco

🏆 Jornada 2

⏰ 20 horas

🏟 Mario Camposeco ¡Qué orgullo ser Superchivo! ❤💙 #Superchivos2020#DaleXelajúMC#PuroChivo#XelajúMC#VamosChivos#Quetzaltenango pic.twitter.com/VX4bDAxAjT — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) January 21, 2020

Este viernes Xelajú entrenará en el estadio Mario Camposeco a puerta cerrada, el equipo definirá el once que jugará ante Mixco y trabajo táctico. La directiva anunció los precios para este juego que serán de Q40 para los adultos y Q10 los niños.

Contenido relacionado

Los cinco retos que tendrá que afrontar Sergio Egea al frente de Xelajú en el Clausura 2020

Óscar Belinetz: “Voy a tratar de ser el goleador del equipo porque es el objetivo de todo delantero”

Qué importancia tenían en la ciudad de Quetzaltenango los pájaros que murieron por el frío