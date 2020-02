Crece rechazo a la toma de posesión de José Pérez alcalde de Santa Cruz del Quiché

Pobladores de Santa Cruz del Quiché muestran documentos que según ellos evidencia que el alcalde José Francisco Pérez Reyes no tiene finiquito. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

César Medrano, abogado de un grupo de pobladores que exige que Pérez Reyes sea separado del cargo, explicó que el jefe edil el pasado 15 de enero no presentó al Concejo la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito).

LE PUEDE INTERESAR Alcalde de Quiché asume la alcaldía con oposición de seis concejales Héctor Cordero 17 de enero de 2020 a las 05:00h

De acuerdo con Medrano, la Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que el alcalde Pérez Reyes no tiene finiquito.

En junio de 2019, la CGC presentó una denuncia contra el alcalde de Santa Cruz de Quiché, porque supuestamente no ejecutó un proyecto de mantenimiento de una carretera rural en el municipio, en informes de la auditoria municipal se reportó concluido, pero pobladores señalaron que la obra no se llevó a cabo.

El grupo que rechaza la toma de posesión del jefe edil llevó a cabo una caminata por las calles de Santa Cruz del Quiché y mostraron a la población documentos que según ellos evidencia que Pérez Reyes no tiene finiquito.

Medrano informó que presentaron un amparo para obligar al Concejo para que conozca el tema del finiquito del jefe edil.

Revancha política

El alcalde comentó que el grupo que exige que sea separado del cargo está integrado por excandidatos a alcalde y concejales, apoyados por sus familiares y argumentó que el caso es por “un revanchismo político”.

“A la cabeza del grupo está Carlos de León, excandidato del partido Todos, él mantiene una postura de enfrentamiento y no comprendo por qué, si observamos los resultados fueron muy pocos votos que él obtuvo en la pasada elección. De dónde salen los recursos para movilizar a las personas, incluso cuando viajaban a la capital, es raro,” mencionó el alcalde.

“La ley no exige ningún finiquito para tomar posesión del cargo, legalmente soy el alcalde de Santa Cruz del Quiché; en relación al resto de acciones legales estas se ventilan en los tribunales y serán los jueces los que determinen quién tiene la razón”, concluyó el funcionario.

Para el excandidato de Todos, Carlos de León, el tema no es una revancha política como lo señala el jefe edil. “No tengo ningún interés político. El alcalde no tiene finiquito por lo que Santa Cruz del Quiché legalmente no tiene alcalde”, puntualizó de León.

En manos del Concejo

Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió al Concejo de Quiché una denuncia contra el alcalde Francisco Pérez Reyes y solicitó que ese cuerpo colegiado resuelva el caso del jefe edil

“Considerando el estado actual del proceso electoral y lo informado por el inspector electoral de este Tribunal, corresponde al Concejo analizar si procede la denuncia contra Pérez Reyes”, notificó el TSE a la Municipalidad.

El lunes 24 de febrero por mayoría, el Concejo rechazó entrar a conocer el tema del alcalde José Francisco Pérez Reyes.