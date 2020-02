El alcalde de este municipio de Quiché canceló la contratación de 40 maestros para escuelas e institutos

Estudiantes de un instituto Nufed de Chinique portan pancartas donde exigen la recontratación de maestros por parte de la comuna. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Padres de familia y estudiantes del programa Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (Nufed) de la aldea La Puerta en Chinique viajaron a la cabecera municipal para manifestar su descontento en contra la decisión del jefe edil.

Para no atender a los vecinos, el alcalde justificó que estaba reunido con empleados de la Contraloría General de Cuentas e integrantes del Concejo.

Ciriaco García, vecino de La Puerta, contó que desde hace 15 años la comuna se encargaba de pagar el salario de tres maestros en el Nufed. Sin embargo, en la actualidad, dos profesores atienden a por lo menos 80 estudiantes.

Epifanio Quinilla, padre de un estudiante, lamentó que el alcalde no atendiera al grupo de padres y estudiantes. “Viajamos tres horas para llegar a Chinique, él es nuestra máxima autoridad y no es justo que nos informe a través de su secretaria que no puede atendernos”, mencionó el afectado.

Quinilla recordó que, durante la campaña electoral Juárez Pérez llegó a la comunidad y prometió apoyar la educación, pero los comunitarios se quedaron sorprendidos al enterarse que la comuna canceló los contratos de los docentes.

“Creemos que es una revancha política, pero regresaremos con los estudiantes, padres de familia y pobladores de otras comunidades para exigirle al jefe edil que cumpla con sus ofrecimientos”, expresó Quinilla.

Se informó que durante una reunión que el alcalde sostuvo con los delegados municipales del Ministerio de Educación (Mineduc) explicó que la comuna canceló los contratos de los maestros porque no es responsabilidad de la autoridad municipal hacerse cargo de ese tema.

Osberto Ruiz, coordinador técnico administrativo del Mineduc en Chinique, confirmó que la Municipalidad retiró el apoyo para contratar a 40 maestros en escuelas e institutos, entre ellos están los tres docentes del programa Nufed.

Otro problema que enfrentan las escuelas en Chinique es la falta de profesores debido a que varios de ellos, que laboraban por contrato, fueron favorecidos con plazas en el Mineduc y fueron traslados a otras escuelas, pero el Mineduc no buscó un reemplazo, explicó Ruiz.