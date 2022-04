Integrantes de grupo musical de marimba sufren accidente de tránsito en ruta hacia Tecpan

Se reportaron nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital regional de Quiché, algunos con lesiones leves y otras con heridas que requerían una atención médica.

Las personas heridas forman parte de la agrupación musical de Marimba llamada La Gran Manzana, y según lo reporta uno de los integrantes, estaban regresando de una actuación que realizaron en Chijoj.

Nueve personas, integrantes de una agrupación musical, resultaron con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo, luego que el camión en el que viajaran volcará, en la ruta que conduce de Chiche hacia Tecpán. pic.twitter.com/j6G9xwdbGO — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 15, 2022

“Donde yo me pude percatar, el conductor no podía realizar los cambios, no le agarraban, y en un abrir y cerrar de ojos. nos dijo que los frenos no reaccionaban y que iba a hacer una maniobra para que el choque no fuera tan fuerte”, aseguró uno de los integrantes del grupo.

Kilómetro 123 Ruta Nueva de Tecpan a Quiché, accidente de tránsito dejaa dos personas heridas,@CBMDEPTAL traslada al Hospital Regional de Quiché. pic.twitter.com/xHGsYwVmmj — BDepartamentales (@CBMDEPTAL) April 15, 2022

“Por una maniobra del conductor es que estamos acá, sino nos hubiéramos ido por el barranco“, aseguró.

Los miembros que se encuentran en el centro asistencial son: