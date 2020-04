Pobladores cierran el ingreso a sus comunidades por temor al coronavirus

Pobladores de Chupol, Chichicastenango, Quiché, cierran el acceso a su comunidad por temor al contagio del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La municipalidad de Canillá informó que solo permitirá el paso de ambulancias, Policía Nacional Civil, Ejército y vehículos que transporten alimentos u otros productos de beneficio para la comunidad.

En la mayoría de los ingresos a los municipios de Quiché, hombres y mujeres con mascarillas y otros con pasamontañas custodian las entradas a los poblados.

Rafael Chanchavac, vecino de La Estancia, Quiché, dijo que no permiten el ingreso de extraños a su comunidad.

La carretera que pasa por esta comunidad comunica con Totonicapán y Quetzaltenango, pero la ruta fue bloqueada y otros vecinos colocaron rocas para que ningún automóvil circule.

Tomás Calel, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de Pachoj, Chichicastenango, lidera el bloqueo en esa comunidad y expuso que el alcalde del municipio autorizó la circulación de los mototaxis.

“Es una irresponsabilidad del jefe edil al haber autorizado que los mototaxis circularan en la población, pero en esta comunidad no van a entrar, aquí estamos organizados no permitimos el paso de ninguna persona que no sea de la comunidad y para evitarse problemas mejor ni se acerq3”, indicó el líder comunitario.

Con el tema de los deportados, Calel explicó que las autoridades de Salud velarán para que sean trasladados a su vivienda y cumplan la cuarentena. “El problema es cuando los familiares los ingresan sin control de nadie, pero si nos enteramos hasta podríamos expulsarlos de la comunidad por poner en riesgo la salud de todos”, puntualizó Calel.

Otto Macz, gobernador de Quiché, informó que el acuerdo que el presidente emitió indica que las personas no se pueden trasladarse de un departamento a otro, pero si pueden transitar dentro del departamento.

Cesar Medrano, subcomisario de la Policía en Quiché, llamó a la calma a los comunitarios que instalaron los bloqueos y expresó que agentes velarán porque las personas no cometan abusos.

Flavio Ruíz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la sicosis que la población vive por el avance del coronavirus en Guatemala. “Entiendo que se tomen medidas de prevención, pero ojalá y esto no se convierta en excesos que afecten a vecinos o a personas que por necesidad tengan que llegar a alguna comunidad”.