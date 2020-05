Renuncia de dos médicos del área de covid-19 motiva exigencias en Hospital Regional de Quiché

Médicos del Hospital Regional de Quiché exige que se les proteja al ser asignados al área de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Héctor

Dos médicos del área de covid-19 del Hospital Regional de Quiché renunciaron este lunes 25 de mayo, por lo que internistas de ese centro asistencial deben cubrir sus puestos, una medida que les causa preocupación, pues, según dicen, no cuentan con el equipo de protección necesario para evitar contagiarse de coronavirus.

Los internistas incluso amenazan con renunciar, ya que consideran que atender dos áreas a la vez de “mucho” riesgo para ellos y los pacientes del hospital, una preocupación que ya hicieron ver a las autoridades del centro asistencial.

Obdulio Gutiérrez, médico internista, dijo que desde el sábado último se les ordenó por parte de la dirección del Hospital que debían atender el área de coronavirus, donde hay un paciente positivo.

“Nos enviaron a esa sección, pero sin equipo de protección adecuado. Imagínese si usted trae a un familiar y yo lo tenga que atender después de haber realizado una ronda por el área de coronavirus simplemente se lo lleva porque no tendría confianza”, afirmó Gutiérrez.

Agregó: “si tenemos que colaborar, como mínimo que se provea de equipo especial de protección porque el que se posee actualmente no da la confianza para realizar el trabajo”.

Mónica Castañeda, médica internista del hospital, dijo que no está de acuerdo con trabajar en el área de coronavirus y otras clínicas del hospital. “Ahora tengo pensar que haré con mi hijo, porque ya no podré llegar a mi casa y no tengo con quien dejarlo y entonces me toca decidir si seguir en el hospital o renunciar”, dijo.

Un enfermero, quien pidió resguardad su identidad, exige a las autoridades que los abastezcan de equipo de protección al personal, ya que el Hospital solo cuenta con siete caretas, pero algunas son “muy pesadas” y es complicado utilizarlas en un turno completo. Agregó que hay “mucha” burocracia para solicitar el equipo necesario para trabajar.

Eugenia Mendoza, integrante del Sindicato de Trabajadores del Hospital, asegura que en varias oportunidades se han hecho gestiones para que se dote de equipo de protección al personal médico y de enfermería, pero no han tenido respuesta.

Además, dijo que le preocupa que las últimas contrataciones que se han hecho son de personal administrativo cuando lo que se requiere son médicos y enfermeras.

Salomón Delgado, director del Hospital, confirmó la renuncia de los dos médicos y asegura que se debe a que en otros trabajos les cambiaron horario, lo que le imposibilita llegar a Quiché; además, dijo que al personal se le proporciona el equipo de protección necesario.

“En relación al equipo básico para coronavirus se está entregando al personal médico y de enfermería, cumpliendo con los parámetros que establece el Ministerio de Salud, pero me están pidiendo overoles y estaremos cumpliendo con esas peticiones”, dijo Delgado, quien agregó que los médicos tendrán que cumplir con los turnos en el área de coronavirus porque no hay personal que quiera a trabajar ahí.