Solo una persona aspira el cargo de gobernador en Quiché

Sociedad Civil de Quiché recibirá expedientes de candidatos a gobernador hasta el martes 4 de febrero para cumplir con el plazo que dio al proceso el presidente Giammattei. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Isabel Tum, representante del sector de mujeres ante el Consejo de Desarrollo Departamental (Codede) de Quiché, informó que a la fecha solo una persona presentó su expediente para optar al cargo de gobernador.

Tum considera que la ampliación que el presidente Alejandro Giammattei efectúo a la fase de recepción de expedientes dará oportunidad a otras personas para presentar su papelería.

Hasta el próximo martes 4 de febrero sociedad civil en Quiché recibirá expedientes de los aspirantes a gobernador en la sede del Codede en el horario de 8 a 16 horas.

“Como buenos guatemaltecos creo que dejarán el trámite hasta última hora”, señaló Tum.

La entrevistada no comentó el lugar dónde sociedad civil revisará los perfiles de los candidatos, ni cuál será el proceso para calificar los expedientes y elegir a los tres candidatos, tampoco mencionó si la prensa tendrá acceso.

Critican proceso

La población de Quiché divide opiniones en torno a los requisitos que sociedad civil pide a los candidatos a gobernador aparte de los establecidos en el Decreto número 89-2002 del Congreso de la República.

Respecto a la convocatoria para gobernador, Clemente de León, exgobernador de Quiché, comentó según sociedad civil pide a los candidatos además de hablar español, dominar, leer y escribir una idioma maya de la región, requisito que a su criterio no se contempla en los requisitos del Congreso de República, deja fuera del proceso todos los aspirantes que no hablen un idioma indígena y es racista, consideró.

Un dirigente político o excandidato a un cargo público que haya participado en las elecciones generales de 2019 no pueden participar de la convocatoria. “Simplemente los colocaron con el propósito de beneficiar a alguna persona o personas que ya cuentan con los requisitos desde meses atrás, ese proceso será impugnado además ahuyenta a todo aquel vecino que quiera participar”, mencionó de León.

Porfirio Marroquín, representante de la Universidad de San Carlos ante el Codede, explicó que la ley establece cuatro requisitos: ser guatemalteco, mayor de 30 años, hallarse en el pleno goce de sus derechos ciudadanos, ser originario y reside durante los últimos cinco años en el departamento donde quiere ser gobernador.

“El resto de requisitos son parte del perfil de cada aspirante que incluye estudios realizados y otros más, esto no quiere decir que si una persona no tiene estudios universitarios o no habla un idioma maya de la región no pueda participar”, expuso Marroquín, aunque reconoció que de no contar son esas habilidades le restaría puntos con relación a otros participantes que si consignen otros aptitudes.

