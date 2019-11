Transportistas tapan agujeros en tramos viales abandonados por el CIV en Quiché

Transportistas rellenan los agujeros en la carretera a San Pedro Jocopilas, Quiché con arena, (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).

El copioso final del invierno agravó el mal estado de las vías y provocó daños a decenas de vehículos, buses y microbuses que circulan por esas vías.

Luis Samayoa, transportista de San Antonio Ilotenango, comentó que con apoyo de una persona particular y otros transportistas se hicieron de cuatro camionadas de arena que sirvió para tapar los agujeros.

Samayoa explicó: “El gobierno de Jimmy Morales nos dejó abandonados a nuestra suerte si no reparamos la ruta nadie lo hará siguen con el mismo juego que nadie puede tocar la carretera porque hay un contrato con una compañía y la empresa no trabaja porque argumenta que no le pagaron, mientras tanto nosotros pasando penas para circular”.

Delfino Natareno, presidente de la Gremial de Transportistas de Quiché, analizó que el abandonar los trabajos por parte del CIV muestra el castigo que el mandatario le dio a Quiché por las múltiples manifestaciones que efectuaron por el mal estado de las carreteras en el departamento, “al final logró lo que quería, nos dejó con carreteras en mal estado”.

Natareno le envió un mensaje al presidente Morales: “Que Dios lo bendiga por sus malas acciones”.

“Ya no tiene sentido hacer manifestaciones porque nada van a hacer si no pueden solucionar los problemas en el libramiento de Chimaltenango; tendremos que esperar al nuevo gobierno, afirmó Natareno.

De acuerdo con el portal Guatecompras el proyecto vial en Quiché consistía en el mejoramiento del tramo carretero de San Antonio Ilotenango, San Pedro Jocopilas y la aldea San Pablo Quiché, por un monto de Q229 millones 983 mil 480.950.

Pedro López, vecino de San Pedro Jocopilas, expresó que la carretera hacia su municipio está en malas condiciones desde hace más de ocho años, “he observado que trabajadores de Covial limpian las orillas de la carretera, pero no bachean los agujeros, que contradicción”, mencionó.

Los trabajos de construcción de las carreteras que conducen a San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango fueron suspendidos en abril de este año porque los recursos para su construcción se terminaron y la obra fue liquidada en el Fondo Social de Solidaridad (FSS), dijo Reynabel Samayoa, Gobernador de Quiché.

El funcionario aceptó la molestia de los transportistas y automovilistas por el deterioro de las carreteras y explicó que ninguna autoridad puede intervenir en darle mantenimiento a las rutas porque la compañía accionará legalmente.

“La compañía COINDRA espera una respuesta de la liquidación de proyecto de parte del Fondo Social de Solidaridad”, dijo el gobernador.

Comunicado de Prensa 📄 Acuerdos alcanzados en la reunión sostenida con la empresa COINDRA y diputados representantes del departamento de Quiché. pic.twitter.com/VPRmJjfZ3i — Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) October 24, 2018

