Lluvia agrava deterioro de la ruta a San Pedro Jocopilas, abandonada desde hace varios años

La carretera de Quiché a San Pedro Jocopilas está a punto de colapsar. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La reconstrucción de la carretera de Santa Cruz del Quiché a San Pedro Jocopilas fue anunciada en el 2014, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina, La obra valorada en Q229 millones beneficiaría a miles de pobladores de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.

ELEGIMOS PARA USTED Libramiento de Chimaltenango podría ser habilitado (parcialmente) el 1 de noviembre Mariajosé España,Rosa María Bolaños 17 de octubre de 2019 a las 11:56h

Las correntadas de agua abrieron zanjas en varios tramos de los 12 kilómetros de la vía lo que provoca inconvenientes a los automovilistas para desplazarse.

Juan Brito, transportistas de la región Ixil, explicó que la lluvia deterioró aún más la ruta que está en malas condiciones por el abandono en su reconstrucción y señaló que algunos tramos que eran transitables se formaron enormes agujeros.

Agregó que debido al mal estado de carretera los buses se deterioran rápidamente y se incurren en gastos no previstos. “Cada día es más difícil circular por esa carretera además de peligrosa llovió intenso”, comentó Brito.

“Nadie hace nada por reparar la carretera, la compañía no permite darle mantenimiento, el ministerio de comunicaciones no arregla la situación legal del proyecto. A las autoridades no les interesa el bienestar de las personas, nosotros también somos guatemaltecos”, manifestó Mariano López vecino de San Pedro Jocopilas.

Delfino Natareno, presidente del Gremial de Transportistas, expresó que no tiene sentido exigirle al ministro de comunicaciones construir la carretera; “si no lo hicieron en cuatro años no lo harán en tres meses, queda esperar que el nuevo Gobierno atienda la necesidad y comenzar de nuevo con los trámites de reconstrucción”, analizó.

“Es triste pero allí se demuestra cómo el presidente Jimmy Morales castigó hasta el último minuto al Quiché a él no le importa lo que le pase a los quichelenses ojalá que no se tenga que lamentar la pérdida de vidas por el mal estado de la carretera que es el principal acceso a nueve municipios del norte de Quiché”, puntualizó el transportista.

Respecto al tema, Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, explicó: “Recuérdese que ese proyecto está bajo el contrato de la compañía Coindra y aunque yo quisiera enviar maquinaria de caminos no puedo hacerlo porque caería en problemas legales”, señaló.

El funcionario recordó que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda continúa con el cierre del Fondo Social de Solidaridad de donde provenían los fondos para pagar a la compañía a cargo de la reparación de la carretera. “No creo que de tiempo para que el ministerio inicie los trabajos este año, será hasta en el nuevo gobierno”, explicó.

Según Samayoa, el representante de la constructora Coindra ellos esperan alguna del ministerio para continuar reanudar los trabajos, pero no mencionaron la posibilidad de darle mantenimiento a la ruta.

Contenido relacionado

> Cadáver de adolescente encontrado en el río Cabuz tenía activada alerta Alba-Keneth

> Lavaderos públicos, los principales enemigos de la Laguna de Macanché

> Localizan piezas de vehículos robados y en otra escena abandonan un carro con Q47 mil