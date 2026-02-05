Escuche en línea desde Nuestra Web

La Radio Prensa Libre 106.5

Sintonice nuestra radio en línea. Queremos ser parte de su día, recuerde que puede escucharnos desde www.prensalibre.com a cualquier hora del día y desde donde esté. ¡Lo esperamos!

Lunes a viernes 5:30 A.M.

Por La Mañana

Conducido por: ElsaMariana García, Javier Zepeda y Otto Ángel

Su café y la verdad en la misma sintonía. Inicie el día con información verificada y análisis útil para su jornada.

Lunes a viernes 1:00 P.M.

Noticiero Guatevisión

Conducido por: ElsaMariana García

Noticiero En Directo: Noticias en desarrollo con información directa desde el lugar de los hechos.

Lunes a viernes 5:00 P.M.

Mesa Central

Conducido por: Ricardo García Santander

El resumen que usted necesita para cerrar el día. Lo más relevante del día con análisis y perspectiva.

Lunes a viernes 9:00 P.M.

Noticiero Guatevisión

Conducido por: María Luisa Gómez

Noticiero Estelar: Resumen de las noticias más importantes del día con análisis y contexto.

