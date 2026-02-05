Escuche en línea desde Nuestra Web
La Radio Prensa Libre 106.5
Sintonice nuestra radio en línea. Queremos ser parte de su día, recuerde que puede escucharnos desde www.prensalibre.com a cualquier hora del día y desde donde esté. ¡Lo esperamos!
Conozca nuestra programación
Lunes a viernes 5:30 A.M.
Por La Mañana
Conducido por: ElsaMariana García, Javier Zepeda y Otto Ángel
Su café y la verdad en la misma sintonía. Inicie el día con información verificada y análisis útil para su jornada.
Lunes a viernes 1:00 P.M.
Noticiero Guatevisión
Conducido por: ElsaMariana García
Noticiero En Directo: Noticias en desarrollo con información directa desde el lugar de los hechos.
Lunes a viernes 5:00 P.M.
Mesa Central
Conducido por: Ricardo García Santander
El resumen que usted necesita para cerrar el día. Lo más relevante del día con análisis y perspectiva.
Lunes a viernes 9:00 P.M.
Noticiero Guatevisión
Conducido por: María Luisa Gómez
Noticiero Estelar: Resumen de las noticias más importantes del día con análisis y contexto.