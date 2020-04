Cosecha de tabaco podría perderse por falta de trabajadores que le temen al coronavirus

Agricultores de Caballo Blanco, Retalhuleu, están cosechando tabaco, pero temen que su producto no sea comprado por las tabacaleras. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

Julio Baten, agricultor del parcelamiento Caballo Blanco, explicó que como consecuencia de las medidas de restricción por la propagación del coronavirus, decenas de personas que se empleen en tareas del campo en esa región, temen salir de sus viviendas por temor a contagiarse o no poder llegar a tiempo su vivienda.

DE SU INTERÉS Guatemala hace obligatorio el uso de mascarillas para prevenir contagios de coronavirus Ana Lucía Ola 8 de abril de 2020 a las 05:00h

Caballo Blanco es el único lugar en Retalhuleu donde se siembra tabaco y según el Maga, en la zona hay 75 hectáreas de cultivos y aproximadamente 50 agricultores.

Sin personal para la cosecha, la faena diaria en los cultivos de tabaco está detenida.

“Al paso que vamos será un impacto grande para nosotros porque el trabajo está hecho, pero no podemos vender, las empresas están cerradas y estimo que perdería unos Q40 mil por una manzana sembrada”, expresó Baten.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), reportó que los municipios más afectados en la agricultura son, San Andrés Villa Seca, Santa Cruz Muluá, Champerico y la parte baja de este departamento.

Haroldo Vásquez, delegado del Maga, explicó que el impacto que los agricultores tendrán en las cosechas de tabaco será grave porque no hay de transporte, jornaleros y compradores por el cierre de las industrias.

Artemio Monzón, otro agricultor, se quejó porque sin dinero por la cosecha, él y los precios de la canasta básica han aumentado y no tienen ingresos para subsistir.

“Por el momento se ha sembrado tabaco, pero es un producto que no se puede comer si no se vende, y estamos preocupados porque la mayoría de esta región vivimos de la agricultura y si no podemos entregar la cosecha vamos a estar más perjudicados”, dijo Monzón.

El director del Maga en Retalhuleu, Harold Vásquez, aseveró que hay otro sector de agricultores que se dedica a la siembra de granos básicos y hortalizas, a quienes se les está brindando asesoría técnica para apoyarlos.

“En cuanto a la producción de tabaco, son agricultores agremiados que tienen sus propios técnicos, pero tendrán que actuar lo más pronto posible porque el tabaco pierde humedad y disminuye el peso, y eso representa pérdidas para los agricultores”, recalcó Vásquez.