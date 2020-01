Comuna de Antigua Guatemala dejará de percibir unos Q500 mil por pago de boleto de ornato

Usuarios de la Municipalidad de Antigua Guatemala no pueden pagar arbitrios y servicios municipales. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

Usuarios de la municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, no pueden hacer ningún pago porque las cajas receptoras no están habilitadas, debido a que el año pasado no se aprobó el ejercicio fiscal 2020, pues el Sistema de Contabilidad Integrado de los Gobiernos Locales (SicoinGL) no está vinculado con el Sistema de Servicios de Gobiernos Locales del Ministerio de Finanzas (Minfin).

José González, jefe interino de la Dirección Municipal de Planificación, explicó que debido a la no aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2020, regirá el del año anterior por Q118.9 millones.

“Por dos años consecutivos, el Concejo no aprobó el presupuesto 2018 y 2019, pero para este año había requerimientos legales que cumplir”, señaló.

Comentó que el mayor inconveniente para este año es que la estructura presupuestaria 2019 ya no está disponible en el SicoinGL, que es el espacio digital oficial del Minfin, donde se vincula el Plan Operativo Anual (POA) con el presupuesto municipal para que la Dirección de Administración Financiera Municipal (Dafim) pueda grabar dicho presupuesto.

Para este año, el Minfin cambió ese sistema con el fin de readecuar los objetivos nacionales de desarrollo dispuestos por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), que son las políticas vigentes para este periodo, agregó.

En espera

José Martínez, director interino de la Dafim, aseguró que esperan la autorización de Segeplán para subir el presupuesto municipal a la plataforma de SicoinGL, debido a que no responde a las nuevas directrices. “Si logramos la autorización, vinculamos el POA y el presupuesto y empezamos a operar”, refirió.

De acuerdo con Martínez, la comuna dejaría de percibir durante los primeros días de enero en concepto de boleto de ornato unos Q500 mil, mientras tanto los vecinos esperan que el problema se resuelva de forma inmediata.

Incompetencia

Betty Estrada, abogada y vecina antigüeña, señaló incompetencia por parte del Concejo y la alcaldesa Susana Asencio, debido a que no actuaron de acuerdo con lo estipulado en el Código Municipal, y lamentó que muchos vecinos tengan que comprar su boleto de ornato en municipalidades vecinas.

Juan Manuel Asturias, integrante de la Asociación Luz, lamentó la situación que vive la comuna antigüeña, debido a “la inoperancia y deficiencia” demostrada durante la administración actual.

“Los vecinos y contribuyentes son los que pagan las consecuencias de la ineptitud de las autoridades municipales”, refirió.

Héctor Robles, líder comunitario de San Pedro Las Huertas, calificó el hecho de inaceptable, porque durante la campaña electoral Asencio se promocionó como una profesional que resolvería los problemas municipales, pero como jefa edil, demostró lo contrario.

