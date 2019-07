Fallece madre y sus dos hijos luego de ser atropellados al intentar cruzar la ruta Interamericana

Es muy triste y lamentable que esto le suceda a una madre y a sus dos hijos, pero en ese sector existe una pasarela. Sobre dicha ruta, kilometros mas adelante hay una pasarela que no tiene escalones, tiene rampas para subir y bajar de la misma. En varias ocasiones he visto que los perros suben a la pasarela mientras que la gente cruza sobre la carretera. Esto no es cuestion de educación(los perros que viven en la calle no han ido a la escuela) es sentido de supervivencia y sentido comun. Mientras las personas no hagan uso de ambos sentidos seguiran sucediendo este tipo de eventos lamentables.