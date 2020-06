Amenazan a alcalde y personal de salud de San Lorenzo, San Marcos, por casos de covid-19

Autoridades de Salud de San Lorenzo, San Marcos, denunciaron amenazas e intimidaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En una conferencia de prensa el alcalde de San Lorenzo, San Marcos solicitó al presidente Alejandro Giammattei seguridad debido a las amenazas que han recibido, y al ministro de Salud que verifique la información sobre este municipio.

A pesar de que el jefe edil, Roldán José Tema Coronado señaló que tienen audios y fotos como evidencia, no dieron a conocer el nombre de quienes o quien los está amenazando de muerte.

“A igual que los trabajadores del área de salud de San Lorenzo, nosotros hemos sido agredidos de manera verbal, psicológica y hemos recibido intimidaciones por mensajes de texto, amenazas de muerte, por lo que hacemos un llamado para que tomen las medidas pertinentes y evitar confrontaciones y salvaguardar la vida de los trabajadores de salud”, dijo el jefe edil.

Añadió: “de persistir las amenazas nos veremos en la necesidad de accionar penalmente, tal y como lo enmarca la constitución que se debe proteger la vida”.

Conflicto

El problema en San Lorenzo se dio luego de que se diera a conocer sobre el fallecimiento de una persona de la localidad a causa del coronavirus, cuando en las cadenas nacionales el ministerio de Salud no había informado sobre casos positivos en la región.

El personal del área de Salud de ese municipio indicó que esto provocó un malentendido, ya que el caso no había sido consignado como un caso activo por el ministerio de Salud, sino que había sido incluido directamente entre el listado de fallecidos que dieron a conocer.

Los médicos también explicaron que el 8 de junio pasado se le hizo la prueba al paciente, dio positivo a covid-19 bajo los reactivos GeneXpert, pero que había fallecido al día siguiente.

Por esta razón, el alcalde envió un mensaje al gobierno de Guatemala. “Al señor presidente, al ministro de Salud, les pedimos que por favor nos notifiquen sobre los casos a nuestro personal, para que en futuros casos no se vuelva a entrar en controversia, para que después no nos quedamos viéndonos la cara, si no que informemos al pueblo como corresponde”, explicó el alcalde.

“Por favor corroboren con cada municipio y departamento. La noticia debe de difundirse como es, ya que una persona descerebrada genera falsas noticias y esto provoca que las personas de toda clase empiecen a dudar”, dijo Tema Coronado.

El edil también denunció que las personas que están en cuarentena han estado saliendo como si nada pasara. Si eso se llegara a salir de control tendremos responsables”, dijo Tema Coronado.

En San Marcos, se registran 363 casos de covid-19, de los cuales 292 están activos, 54 se han recuperado y 17 han fallecido. Se han realizado 1 mil 618 pruebas y 15 mil 283 personas han estado en cuarentena y de esas 1 mil 564 están pendientes de terminar la cuarentena.

Casos en San Marcos

Malacatán con 132

Tecún Umán 43

El Quetzal 41

San Pedro Sacatepéquez 31

San José El Rodeo 28

El Tumbador 24

San Marcos 23

Catarina 14

San Rafael Pie de la Cuesta 4

Nuevo progreso 4

Ocós 4

Ixchihuán 3

San Antonio Sacatepéquez 3

Comitancillo 2

Pajapita 2

La Reforma 1

Concepción Tutuapa 1

La Blanca 1

Esquipulas Palo Gordo 1

San Lorenzo 1

La edad de 21 a 40 años reporta 150 casos.