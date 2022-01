Cantante informa de su estado de salud luego de haber sido golpeado en el rostro por un caballo y cuyo incidente quedó grabado

El video causó distintas reacciones de los internautas, debido al fuerte golpe que sufrió el afectado.

Horas después, el cantante afectado identificado en su perfil de Facebook como Fernando Castillo agradeció los mensajes de apoyo luego del incidente y dio algunos detalles de lo sucedido.

Escribió que la publicación es para agradecer a cada una de las personas que se preocuparon por su estado de salud después del incidente en el desfile hípico.

“Gracias de todo corazón por el cariño y el apoyo a mí persona, eso me hace muy feliz. Y pues también para comentarles que bendito Dios el golpe no fue demasiado fuerte a como se ve en el vídeo, por milagro de Dios no pasó a mayores consecuencias, por suerte pude esquivar un poco el manotazo del caballo si no me viera dejado sin dientes”, resaltó.

Agregó que se ve demasiado fuerte el vídeo que se hizo viral y que el lunes le practicaron unas radiografías y no hay ninguna fractura, ni fisura.

“Todo está en perfecto estado y pues vamos siempre para delante y que siga la música, bendiciones para toda mi gente, los quiero mucho”, agradeció.

