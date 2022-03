Cuáles son los hallazgos preliminares y características del monolito hallado en Sololá

El lunes 14 de marzo, fuentes del Ministerio de Cultura y Deportes informaron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que una delegación visitaría el lugar y ampliaría la investigación.

Características del monolito

Según expertos, el monolito tiene un personaje antropomorfo sedente y presenta un rostro fragmentado, con ojos cerrados y la nariz se encuentra severamente dañada.

En el informe que entregó el equipo técnico del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) o Patrimonio, el monolito también presenta varias características que lo hacen destacar.

Tiene la boca prominente y cerrada

Posee los brazos colocados sobre la barriga

Cuenta con pulseras y bandas en los antebrazos

Posee lo que parece ser una cabellera larga en la parte posterior

Bajo el brazo derecho, posee un agujero que lo atraviesa de la espalda al frente

Su espalda presenta una división vertical e inmediatamente un taparrabo

Por el frente cae sobre lo que pudieran ser sus piernas

La pieza presenta sobre su vientre la representación de su ombligo

De acuerdo con el IDAEH, San José Chacayá, Sololá, presenta evidencia de vestigios arqueológicos reportados por Edwin Shook en 1944. Además, el monumento localizado presenta similitudes con los vestigios localizados en Bilbao y Monte Alto, personajes barrigones, con los brazos colocados sobre el abdomen, en posición sedente.

Según el reporte, en 1986, Lee Allenn Parson en sus investigaciones publicadas en The Origins of Maya Art: Monumental Stone Sculpture of Kaminaljuyu, Guatemala, and the Southern Pacific Coast (Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology) (v. 28), reveló sobre el estilo escultórico y los ubica entre el 500 y 200 a.C. pudiendo tratarse de una adaptación local al estilo Olmeca.

Por la forma de las caderas, tiene semejanza a las piezas cerámicas denominadas Bolinas, las cuales se encuentran fechadas para el Preclásico, tomando su nombre de una finca cercana al sitio arqueológico de Chalchuapa, El Salvador.

Altar maya

Según se informó el lunes 14 de marzo, en los próximos días se recibirá la visita de algunos sacerdotes mayas e intentarán establecer de qué se trata.

“El viernes 18, a las 10 horas, llegará un grupo de sacerdotes y guías espirituales a ofrecer una ceremonia maya y luego se verá la ruta a seguir”, dijo Miguel García, uno de los pobladores que participó en la excavación.