Nancy Ng: testigo revela los últimos momentos en que vio a la joven estadounidense que desapareció en el Lago de Atitlán

Esta es la información que se tiene hasta el momento de lo que sucedió ese día y de los avances que hay en el caso.

Según la alerta de Isabel Claudina, Nancy es una mujer de cabello largo y liso color negro, mide aproximadamente 1.65 mts de altura y es de complexión delgada. La joven es de Monterey Park, ubicado en California y laboraba en el Distrito Escolar Unificado de Alhambra, donde trabajaba con estudiantes con capacidades diferentes.

“Le encanta el yoga, viajar, ir de excursión con su familia y acurrucarse con su gato. Tiene un corazón bondadoso, una gran sonrisa y puede hablar con cualquiera de cualquier cosa (y, a menudo, de todo). Es una hija cariñosa, una hermana afectuosa y una amiga comprensiva,” agregó su familia en una entrada en la página de GoFundMe, creada para cubrir los gastos de las labores de rescate y el apoyo a la familia de Nancy.

Hasta el momento han recaudado US$108 mil.

Nancy fue vista por última vez el 19 de octubre en las cercanías del Lago Atitlán utilizando. Según la informacioón, la joven utilizaba un traje de baño, pero se desconocen más detalles sobre la pieza específica que llevaba puesta.

De acuerdo con la familia de Nancy, ella ya había viajado a Guatemala en 2022 y se quedó en las cercanías del lago de Atitlán, presuntamente con el mismo grupo de personas que formaban parte del retiro.

“Ella decía que era tan bonito. El año pasado se levantaba todas las mañanas para pasar un rato allí sola sin el grupo y este año iba a ser más emocionante porque habían planeado actividades en el lago”, comentó Nicky, la hermana de Nancy, al medio KTL5.

Lee y Elaine Beal, dueños de la compañía Kayak Guatemala donde rentó el grupo de retiro, dieron declaraciones al medio de ABC News que las 10 personas que formaban el retiro, entraron al lago en la mañana.

Es aquí donde se captó el último paradero de Nancy en video. Se la ve en el lado izquierdo, saludando a la cámara, antes de remar hacia el resto de los kayaks.

This was taken shortly before Nancy Ng vanished in Guatemala. She looks excited and ready for a new adventure on her kayak. I could not imagine watching someone drown and then keeping the details to myself as to how it happened. Nancy is still missing.💔 #MissingPerson pic.twitter.com/rdxb3Awg9B

— Rose (@901Lulu) November 22, 2023