“Vivimos bajo lluvia de balas”: los relatos e imágenes que muestran cómo es el conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Ambas comunidades están envueltas en un conflicto en el que el fuego, según los reportes policiales, se abre desde ambos lados, y tiene de fondo una disputa territorial que se agravó en la década de 1990.

“Nosotros vivimos bajo la lluvia de balas. Ayer (lunes 3 de abril) hubo una balacera a las seis y media de la tarde y así pasa todos los días […] van a ocurrir más muertes y eso lo tenemos seguro porque nadie quiere parar de disparar”, lamenta entre sollozos una vecina de Patzité, quien pide omitir su nombre por el temor a su seguridad.

Mayra Tambriz, es madre de familia y expone al equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión la necesidad de visibilizar la tensión y el hostigamiento que ahora sufren día a día por un conflicto en el que “mueren inocentes”.

“Esto ya no es vida. Mis hijos no pueden comer con tranquilidad en la mesa, no dormimos en paz porque en cualquier momento hay una balacera y el techo de nuestro hogar puede ser atravesado por una bala”, lamentó.

“Todos deben de parar esos ataques. Los de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán deben de dejar las armas por nuestros niños, por las mujeres y por amor al prójimo”, reflexiona.

La hondonada de un bosque separa a Patzité con el grupo armado del municipio de Chirijox, que se ubica al sur de su territorio. Tambriz y otros de sus vecinos recuerda que antes de la década de 1990 no existía tal enemistad.

Según relata, la tensión se empezó a marcar en 2005 por influencia de la nueva Santa Catarina Ixtahuacán, cuando sus habitantes empezaron a invadir tierras comunitarias de Nahualá.

En la actualidad, vecinos de Patzité han perdido relación con familias de Chirijox, el conflicto rompió lazos de amistad y familiares, ahora quieran o no, son enemigos.

Fe bajo asedio

El domingo último, el pasado 2 de abril, unas 75 personas que estaban congregadas en la iglesia evangélica Centroamericana Peniel en horas de la tarde se vieron sorprendidas al escuchar las detonaciones. Los fieles se tiraron al suelo por instrucción de los líderes religiosos.

El encuentro finalmente se suspendió y regresaron a sus hogares.

La oficina pastoral de ese templo también ha sido atacada, aunque los balazos no provienen de la comunidad de Santa Catarina Ixtahuacán, sino del mismo Patzité, y es que hay un secreto a voces en Nahualá: hay grupos armados que no están de acuerdo en cesar el fuego y todo aquel que inste a la paz será atacado sin importar si es padre, madre, hermano o vecino de la misma comunidad.

En un recorrido por la vecina Chirijox se observan las trincheras de costales llenos de arena. Los vecinos de Patzité aseguran que allí se postran los hombres con fusiles y disparan.

“Yo una vez estaba en el techo de mi casa porque fui a ver mi tinaco porque le dispararon y se estaba saliendo el agua, cuando me volteo y veo hacia el sur, vi a hombres apuntándome desde Chirijox y se escucharon disparos; tuve que correr para bajar. Estuve cerca de morir”, relató otra vecina de Patzité que también prefiere resguardar su nombre.

Víctimas inocentes

Las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán entre las décadas de 1970 y 1980 fueron víctimas del conflicto armado interno, y ahora, en 2023, se ven envueltos en otra guerra por el control territorial y los comunitarios no avizoran una solución inmediata.

Su visión se basa en hechos recientes, como lo sucedido el 9 de febrero pasado cuando Henry Efraín Tepaz Chox, un niño de 11 años, originario de Chirijox jugaba en uno de los callejones de su aldea cuando quedó en medio de una balacera. Mientras continuaban escuchándose los disparos, de pronto, el niño cayó al suelo al ser herido.

El hecho desató un confrontamiento entre los grupos armados. El niño estaba convaleciente, pero después de que se confirmara su deceso, se incendiaron casas en Patzité.

Aunque el Gobierno ha formalizado el diálogo entre las autoridades y poblaciones de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, e incluso el presidente Alejandro Giammattei ha visitado ambos territorios, las intervenciones no han logrado el cese al fuego.

Ha llegado la Semana Santa en este 2023 y el territorio sigue estando vulnerable. En las casas de Patzité, por muy precaria que sean las condiciones, hay pan de trigo y miel para continuar con la tradicional degustación en esta época, pero la tranquilidad en cualquier momento puede verse interrumpida a causa de las balas.