“Me hubiera gustado irme con mi mamá y mi hermanita”: Sobreviviente de la tragedia de Xela relata cómo ocurrió la estampida en el concierto de Independencia

Al menos nueve personas murieron y 20 resultaron heridas por una avalancha humana en un concierto en Xela. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

Una avalancha humana, luego de un concierto por la conmemoración de Independencia de Guatemala, dejó nueve muertos y más de 20 heridos este 15 de septiembre en Xela.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el incidente ocurrió cuando decenas de personas buscaban salir y se generó “una estampida” que dejó a decenas de personas atrapadas.

Muchas pudieron ser salvadas, aunque sufrieron golpes y heridas de consideración; sin embargo, al menos nueve ya no pudieron ser reanimadas.

El incidente se registró en un campo en la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango, donde permanecen agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público para recabar evidencias y esclarecer lo ocurrido.

El Hospital Regional de Occidente informó que recibieron a seis pacientes debido a la emergencia, de los cuales uno se encuentra en estado delicado.

Una de las sobrevivientes del incidente relató que llegó al concierto con su madre y hermana menor, procedentes de Malacatán, San Marcos, y que disponían a retirarse cuando ocurrió la avalancha humana.

“Nos empujaron a todos. Íbamos saliendo y mi mamá nos dijo que nos viniéramos, antes de que terminara todo y pudiéramos salir antes de la multitud”, aseguró.

“Cuando veníamos en la salida, empezaron a empujar. Los de adelante se cayeron y todos se vinieron encima. A mí me jalaron, mi mamá quedó debajo y mi hermanita”, recordó.

Veinte personas resultaron con golpes y posibles fracturas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Occidente, nueve personas más fallecieron luego de una estampida humana a la salida de un concierto en el campo de la feria de Quetzaltenango. pic.twitter.com/GkRODoTqBF — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 15, 2022

“Mi otra amiga quedó hasta abajo. Tardaron como 15 minutos o más, no sé, sentí como una eternidad, y no había nadie ni policía ni seguridad, nadie que pusiera un orden o que hiciera el favor de hacer a la gente para atrás”, añadió.

“Cuando se quitaron todos vi a mi amiga que estaba toda morada e hinchada. Busqué a mi mamá y a mi hermanita de 12 años. Veníamos en un carrito. Íbamos a salir temprano. A mi me jalaron, pero me hubiera gustado que me dejaran para irme con mi mamá y mi hermanita“, lamentó.

Las autoridades aún no han revelado la información oficial de las personas fallecidas en el incidente.