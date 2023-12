Publicaciones en redes sociales y mensajes de despedida: qué hay detrás de la historia de la pareja en Quetzaltenango que se quitó la vida

Los ciudadanos de Quetzaltenango han mostrado conmoción por la muerte de un tatuador y de su pareja. (Foto Prensa Libre: Facebook/Nohemí Alessandra)

La trágica muerte del tatuador Dayan Ibáñez Esquivel, de 36 años, en Quetzaltenango, ocurrida el pasado 1 de diciembre, tiene un nuevo capítulo este 7 de diciembre, ya que su prometida, Damaris Gómez Fuentes, de 24 años, se habría quitado la vida en el interior del cementerio general donde supuestamente habría ingerido un líquido que la intoxicó.

El deceso de Gómez Fuentes fue confirmado por el departamento de comunicación social del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Cerca de las 17.30 horas de este jueves 7 de diciembre, los Bomberos Voluntarios de Xela fueron requeridos al interior del Cementerio General donde personas encontraron desmayada a una mujer, que en ese momento no fue identificada.

La mujer, en estado inconsciente fue auxiliada por los paramédicos y trasladada al centro asistencial.

Se sabe que la víctima ingresó con signos vitales leves y fue enviada al área de urgencias médicas, donde dejó de existir.

El deceso de la mujer tomó relevancia cuando familiares llegaron al HRO, la identificaron y comentaron que era la prometida del tatuador Dayan Ibáñez Esquivel.

Anunció su deceso

En su cuenta de la red social TikTok, Damaris Fuentes, quien utilizaba los pseudónimos “Nohemí Alessandra” y “Maribeth Gómez”, en las últimas horas subió dos videos, en el primero se lee la frase: “En cualquier momento haré una pendejada y entonces sonará esto (…) y se escucha el sonido de alarma de un aparato de signos vitales”.

El segundo video que lleva el mensaje: “Espérame mi amor, descansaremos juntos. Te amo Dayan Ibáñez Esquivel @DayanTerror”, fue grabado en un cementerio (en Xela).

Se sabe que las imágenes son del panteón donde fue enterrado Ibáñez Esquivel. El video muestra una tumba, partes de un vestido blanco y una mujer que sostiene en una mano una lata de cerveza.

Días después del deceso de Ibáñez Esquivel, la ahora occisa, público en su perfil de Facebook que recibió amenazas de muerte. “Vamos por ti Nohemí”, se lee en una captura de pantalla y en otro mensaje le pedían Q10 mil, “para que no te pase lo mismo”.

En la misma red social compartió que el día del entierro de su prometido, fue expulsada del cementerio por la familia de Ibáñez. “No es justo que me hayan mandado a sacar de velorio de mi pareja, pero no importa: Mi amor, tu y yo volveremos a estar juntos”.

Se quitó la vida

Dayan Esquivel era un destacado tatuador en Quetzaltenango y su muerte consternó a amigos y familiares.

Horas antes de su deceso, ocurrido la noche del 1 de diciembre en el interior de su estudio denominado TerroriserTattoo, publico una serie de mensajes en sus redes sociales, Fecebook, Instagram y Tiktok, para despedirse.

Anunció que haría “una obra de arte” en su estudio y expresó que “nos vemos en otra vida”.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que el deceso del tatuador ocurrió por una herida de bala en la sien derecha. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el hallazgo del cadáver de la víctima se reportó 15 minutos después de la 19 horas del 1 de diciembre.