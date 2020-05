Coronavirus: vicepresidente promete a alcaldes en Suchitepéquez que ayuda del Gobierno llegará

La reunión entre Castillo y los alcaldes se llevó a cabo en la Gobernación Departamental. Durante el encuentro los ediles reclamaron que a la fecha no tienen información sobre los programas de apoyo ofrecidos por el presidente Alejandro Giammattei, para apoyar a las familias afectadas por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

Rudy Edelman, alcalde de Zunilito, manifestó que invirtió fondos de la comuna para la compra de víveres con el objetivo de apoyar a la población; sin embargo, la situación se agrava y no cuentan con recursos para seguir apoyando a los vecinos.

Edelam explicó que compró tres mil 700 raciones que fueron entregadas a sectores vulnerables del municipio.

Carlos Chávez, alcalde de San Francisco Zapotitlán, comentó que la Municipalidad no puede invertir todos sus recursos en comprar víveres porque existen otros servicios básicos que deben ser cubiertos como agua entubada, extracción de basura y alumbrado público. Además del pago de salarios para el funcionamiento de la comuna.

Por aparte, Juan López, alcalde de Río Bravo, expresó que los fondos municipales no son suficientes para ejecutar “compras urgentes”, también indicó que prevén adquirir víveres para apoyar a los afectados por las restricciones.

Al respecto, el vicepresidente aclaró, que existen procesos que deben llevarse a cabo para ejecutar los programas sociales y evitar que los muertos cobren los beneficios, y mencionó el caso de los listados de comerciantes informales que fueron enviados por las municipalidades y que no fueron registrados porque existen errores que deben ser corregidos para que la ayuda llegue a los necesitados.

Añadió, que Guatemala no se puede detener por el covid-19. “Debemos diseñar la reactivación económica del país que no será fácil, esta situación no afecta solo al país sino a todo el mundo, necesitamos que nuestros socios comerciales de toda Centroamérica y Europa lleven el proceso de recuperación solo en esa forma nosotros tendremos que salir adelante”, dijo Castillo.

“Los programas sociales ya están, ya van en el proceso, hay mucha gente que está recibiendo dinero, era cuestión de llenar ciertos requisitos que la burocracia manda.”, finalizó Castillo.