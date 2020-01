Vecinos de San Antonio Suchitepéquez se oponen a construcción de hidroeléctrica y retuvieron al alcalde

Los bloqueos se mantuvieron por 15 días en San Carlos Nahualate en San Antonio Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Los vecinos de la aldea San Carlos Nahualate de San Antonio Suchitepéquez se oponen a los trabajos del proyecto Hidroeléctrico el Edén porque afirman que provoca contaminación y secará el río Nahualate.

Comunitarios, quienes prefirieron omitir sus nombres aseguraron que han observado como otros ríos de Suchitepéquez han sido afectados por la construcción de hidroeléctricas y es por esa razón bloquearon el paso para que ya no continúen los trabajos.

“No queremos que nos perjudiquen con la hidroeléctrica, llevamos 30 años de agua potable y nos amenazaron con cortarla, queremos que saquen las máquinas”, expresó una vecina.

El alcalde municipal Mauricio Ovalle, quien estuvo retenido por varias horas explicó que no se había buscado el diálogo para solucionar el problema, pero luego de llegar a acuerdos con los pobladores dijo que se retiraron las máquinas y firmaron un acta con los líderes comunitarios.

“No estoy lastimado, no puedo acusar a nadie, me debo al pueblo y tienen mi respaldo. La empresa aún no tiene los permisos de construcción y desde hace seis años están buscando la licencia, pero el Concejo se opone a la instalación de la hidroeléctrica”, enfatizó Ovalle.

Nelson López, subcomisario de la Policía Nacional Civil de Suchitepéquez, se presentó al lugar y agregó que el alcalde llegó a un acuerdo con los pobladores, y concluyó que la mediación siempre es importante en estos casos para que las situaciones no se salgan de control.

“Estamos viendo que los camiones están saliendo, el diálogo es importante siempre en este tipo de situaciones”, expresó López.

Prensa Libre intentó comunicarse con las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas, pero aún no se recibió una opinión sobre el proceso en el que se encuentra el proyecto Hidroeléctrico el Edén.

Mesas de diálogo previas

En septiembre del 2019 la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) participó en la mesa de diálogo sobre la construcción de Hidroeléctrica El Edén en San Antonio Suchitepéquez.

El representante de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en ese entonces, explicó todo el procedimiento legal que deben cumplir los propietarios de la finca previo a construir la hidroeléctrica, así como las instituciones que deben dar resoluciones y autorizaciones para la construcción de la misma, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la municipalidad de San Antonio Suchitepéquez.

Sumado a lo anterior, se indicó, en esa oportunidad, que el MARN, solamente viabiliza los proyectos de naturaleza ambiental y que por la categoría del proyecto, la resolución es emitida desde la sede central de la institución.

Por su parte los comunitarios, indicaron que en el lugar hay maquinaria trabajando sin contar con las resoluciones y permiso correspondientes.

Se elaboró una hoja de ruta para verificar los procedimientos legales que han cumplido los propietarios de la finca para la construcción de la hidroeléctrica.

