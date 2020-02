¿Cuánto costará el distribuidor vial de Cuatro Caminos y cuándo estará habilitado?

El presidente Alejandro Giammattei colocó este viernes 21 de febrero la primera piedra para la construcción de un paso a desnivel en Cuatro Caminos, Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

El presidente Alejandro Giammattei quien este viernes 21 de febrero inauguró el comienzo de los trabajos para la edificación de un viaducto en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán, manifestó que la obra se denominará “Paso del Bicentenario” para celebrar los 200 años de independencia de Guatemala.

La obra traerá beneficios para los departamentos que conforman la región VI que comprende Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu.

Josué Lemus, ministro de Comunicaciones, informó que el proyecto tendrá un costo de Q70 millones 471 mil 853.36 y fue adjudicada a la empresa L&S Construcciones, Sociedad Anónima.

Frente a camiones de volteo y maquinaria pesada con el logotipo del Gobierno de Guatemala, Giammattei dio el banderazo de salida a los trabajos para la construcción del paso a desnivel.

“El costo de la obra no interesa, solo el año pasado en este tramo se registraron 280 accidentes de tránsito según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, y hubo un total de 87 muertos”, explicó el mandatario.

Con relación a la postura de un grupo de vecinos que se opone a la construcción de la obra, el presidente señaló que “por cuatro pelones y cinco gatos no se va a detener el desarrollo del país, aquí estamos honrando la memoria de las personas que han perdido la vida en accidente de tránsito”, y expuso que la obra traerá beneficios para la región del occidente del país.

“Este paso a desnivel es sumamente importante. Hoy se empieza a hacer toda lo topografía y la semana entrante principiamos con la construcción”, concluyó el jefe del Ejecutivo.

Gestión comenzó en 2016

De acuerdo con el exalcalde de San Cristóbal Totonicapán, Carlos Say, los estudios técnicos y financieros del distribuidor vial estuvieron a cargo de la Municipalidad. “Esta obra no es de Carlos Say, el proyecto es de los guatemaltecos y servirá para el desarrollo de esta región y de la mancomunidad”, señaló el exfuncionario.

Say argumentó que la construcción del proyecto debió comenzar el año pasado, pero el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) solicitó hacer correcciones a los estudios que se efectuaron.

En febrero de 2019 el CIV publicó por primeva vez la licitación del distribuidor vial en Totonicapán, dos empresas ofertaron, pero la Junta de Licitación las descalificó por diversas razones.

En agosto, la junta de licitación extendió el plazo para recepción de ofertas y efectuaron varias publicaciones de modificación al proceso. Finalmente, en octubre el proyecto fue adjudicado.

En el 2016 el Ministerio de Finanzas destinó Q71 millones para la construcción de distribuidor vial en el crucero Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán.