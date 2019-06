Emprendedor ecológico crea recipientes de hojas de maxán para papas fritas

El emprendedor decidió elaborar platos de hojas de maxán para reducir el consumo de productos desechables. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En los últimos días de mayo de este año se hizo viral en las redes sociales imágenes en las que se describía que los vendedores de papas fritas de Totonicapán implementaron en sus negocios productos “amigables” con el ambiente, la iniciativa es de Ixchajchal, quien recibe el apoyo de su madre Celestina Tzul.

Según relató el joven desde hace dos meses inició con los prototipos para producir platos de hojas de maxán, hasta ahora ha realizado recipientes para la venta de hot dogs y papas fritas. “Con estos nuevos platos tenemos una contaminación casi nula, mi idea es poder proveer platos que sean amigables con el ambiente”, afirmó.

Para fabricar los platos de hojas de maxán, primero el joven, su madre y un una mujer que labora con ellos, deben limpiar las hojas, posteriormente cortarlas con la forma de un plato, por cada ejemplar se utilizan dos, para darle la forma deseada Ixchajchal se auxilia de piezas de pequeños palos de madera.

“Intente de diferentes maneras, calenté las hojas, utilice pegamento natural y finalmente vi que hacían platos similares en el medio oriente, pude hacer el diseño, no son iguales pero es algo similar, los hacía de otra forma pero me llevaba mucho tiempo”, relató.

La perseverancia es un elemento importante en el emprendimiento del joven, el primer día vendió “solo” cinco ejemplares, pero no se dio por vencido, posteriormente incrementó su venta, lo que le permitió contratar a una persona.

Para vender sus productos el emprendedor pide permiso a los vendedores de las papas y aborda a los clientes para informarles que pueden comprar por Q1 estos recipientes y substituirlos por los otros.

“Siempre hay personas que son consientes de los problemas ambientales que tenemos, platiqué con una mujer de edad avanzada y me contó que antes se usaba este material para envolver carnes, hablamos sobre el clima de antes y el de ahora, de cómo nosotros hemos perjudicado el ambiente”, expresó.

Ixchajchal es Perito Agrónomo y este es su tercer emprendimiento, actualmente también tiene una granja de 75 gallinas que producen huevos criollos, además tiene una producción de melocotones orgánicos.

La idea de los platos de hojas de maxán surgió por un diplomado de Promotor Agroambiental que estudia, para culminarlo necesitaba un proyecto final.

“El objetivo es no quedarnos con esto y que sea una fuente de empleo para todos, que sea un trabajo digno con un pago justo, porque este es un problema frecuente en Guatemala, no hay desarrollo porque las empresas que tienen las posibilidades de pagarle bien a las personas no lo hacen”, aseguró.

Al momento de cortar las hojas el joven guarda los retazos de estas y posteriormente los convierte en abono para la producción de melocotones. “Nos beneficiamos de todo y se lo devolvemos a la tierra”, afirmó.

Para concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente el joven también creó una página en internet llamada Vida Ecológica Totonicapán.

Para la madre del emprendedor es un “orgullo” ver que la idea es aceptada por la población. “Yo siempre lo miraba haciendo de todo un poco y le decía a Dios ten misericordia de él y dale sabiduría. Le decía por qué no haces cajas de eso y prueba, gracias a Dios se pudo”, dijo.

Las personas que adquieren el producto aseguran que es una “buena idea” para reducir el consumo de los platos desechables que contaminan “ríos” y “tapan” drenajes de la ciudad.

