¿Qué pasaría si la CC no resuelve el amparo del diputado electo Diego González para asumir una curul en el Congreso

Diego Israel González Alvarado, ex alcalde de San Francisco El Alto, Totonicapán y diputado electo por el partido Vamos por ese distrito electoral, presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que pueda asumir su curul el próximo martes 14 de este mes.

A González Alvarado, de 54 años, la Contraloría General de Cuentas (CGC) no le extiende la “constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos”, por posibles hallazgos durante su administración municipal 2012 – 2016.

El diputado electo explicó que solicitó vía internet el documento, pero la respuesta de la CGC fue que su solicitud no procedía. “En esto hay mala fe, mis documentos están en orden, poseo la credencial de candidato legalmente inscrito y el acta donde me acreditan como diputado electo”, detalló el político.

Si la CC no resuelve su caso antes del día 14, González Alvarado solicitará al pleno del Congreso no declare vacante su curul. “No me voy a quedar de brazos cruzados, fui electo por el pueblo”, manifestó.

Si la Corte rechaza el amparo interpuesto por el diputado electo, la curul de González Alvarado deberá ocuparla Jorge Mario Cabrera Ordóñez quien ocupó la segunda casilla en el listado por diputados de Totonicapán.

Los diputados por Totonicapán en la nueva legislatura

Alfredo Adolfo Caniz Ajpacajá, Todos.

Diego Israel González Alvarado, Vamos.

Mariano Ulises Soch Vásquez, UNE

Marvin Estuardo Alvarado Morales, BIEN

