Gualán, Zacapa: La historia de las maestras y activistas que iban a celebrar el fin de año en la ciudad

Minelca González y Regina Raxón eran docentes y participantes activas dentro de su comunidad. (Foto Prensa Libre)

La mayoría de los pasajeros que habían decidido salir de madrugada de Petén lo hacían para estar a primera hora del sábado 20 de diciembre con sus familias en la ciudad de Guatemala, el objetivo era pasar las fiestas de Navidad juntos.

Sin embargo, el tráiler que perdió el control y golpeó al bus en el kilómetro 172.5 de la ruta al Atlántico dio un giro dramático a la vida de cada una de las familias afectadas.

Con las horas se ha dado a conocer quiénes son las personas que fallecieron, muchos de ellos tenían un papel activo en su comunidad, como en el caso de las maestras Minelca González y Regina Raxón del Instituto Básico y Diversificado por Cooperativa de Enseñanza de la aldea Sacpuy, San Andrés, Petén.

Este instituto se dedica a la formación de administradores públicos con base en la enseñanza del Derecho y la Formación Ciudadana.

González era originaria de San Andrés. Era abogada y notaria graduada en la Universidad Mariano Gálvez y llevaba diez años trabajando como docente en ese instituto en el área de administración pública y formación social para jóvenes de diversificado.

“Todos los años le preguntamos a nuestro personal docente si quieren seguir trabajando con nosotros y este año se lo volvimos a preguntar a ella, como siempre nos respondió que si porque no quería abandonar a sus estudiantes”, dijo a Prensa Libre el director del instituto, Noé Aroldo Quixchán Morales.

“Sin duda alguna ha dejado una huella imborrable en la formación personal y profesional de cada una de aquellas personas que fueron sus estudiantes y también de aquellos que por una u otra razón pudo apoyar. No le decimos adiós, si no hasta pronto…”, expresó de forma oficial el instituto.

Según contó Quixchán, González era muy amiga de Raxón y la recomendó para que se hiciera cargo de los cursos financieros.

Raxón era administradora pública y llevaba tres años laborando en el instituto. Durante las mañanas, las dos maestras se dedicaban a trabajar en un colectivo de derechos humanos conformado por jóvenes profesionales llamado Tejiendo Vidas, y durante la tarde se dedicaban a la docencia.

“Siempre que había un feriado o descanso, ella (Raxón) viajaba a la ciudad a visitar a su familia y este año invitó a Minelca para que pasara el fin de año con ella en la ciudad”, contó Quixchán.

Raxón también pertenecía al colectivo Justice for my Sister, organización que nació después del femicidio de Adela Chacón Tax, y que creó el documental Justice for my Sister, donde participa Kate del Castillo.

El fallecimiento de las maestras conmocionó a la comunidad estudiantil y docente de San Andrés: “Las dos fueron pilar fundamental en la educación de nuestra comunidad. No nos queda más que agradecer la labor que cada una realizó”, publicó el instituto en su página de Facebook.

González Cutzal será velada en las instalaciones del instituto donde laboró una década y Raxón, será velada en la casa de sus padres en Boca del Monte.

Las dos mujeres también eran activistas y participaron con la organización Justicia Ya en el encuentro de líderes sociales Cibaque 2019.

Esta tragedia también enluta al Ministerio Público ya que en el bus iba el Técnico en Investigación Criminalística I, Héctor Mauricio Quiñónez Torres, y el fiscal jefe de la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Petén, Mario Augusto Reyes Valdéz.

La Universidad de San Carlos también expresó sus condolencias e informó que Quiñónez Torres era estudiante de Ingeniería en Producción Agropecuaria.

Ambos profesionales están siendo velados en la ciudad de Guatemala.