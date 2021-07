“Melissa confió en vos, y vos la mataste”: Vecinos de Zacapa exigen justicia por femicidio

Familiares de Melissa Alejandra Palacios Chacón salen a las calles a pedir justicia. (Foto Prensa Libre: Mayra Sosa)

Lucky Chacón, tía de la víctima, indicó que la familia espera justicia. Melissa no regresará con ellos, pero su consuelo será que capturen a los delincuentes.

Luego de cinco días de sepultar el cuerpo de la universitaria de 21 años, familiares, vecinos y amigos salieron a las principales calles del municipio de San Jorge, Zacapa, para exigir se esclarezca el crimen.

Llevaban globos, carteles, rosas, y mantas con mensajes entre los que se leía: “Ni una más”. El recorrido comenzó en el lugar denominado la Ceiba y finalizó en la plaza municipal, donde prendieron velas y las personas encendieron la linterna de su celular para exigir que se capture a los responsables.

”Decimos presente esta tarde, esperamos justicia. Si nos toca salir de nuevo en una caminata, lo volveremos a hacer, estamos unidos”, expresó David Trujillo, alcalde municipal.

Vecinos que no pudieron unirse a la caminata colocaron globos y mensajes en la puertas y ventanas de sus casas.

Daniela Palacios, hermana de Melissa, dijo que la extrañará, pues era quien la aconsejaba y la cuidaba.

Recuerda que ella lloraba por la muerte de su mascota, pero Melissa la consolaba y le aconsejaba que debía ser fuerte y que le regalaría otra, y lo cumplió.

”Ella me decía que era mi segunda mamá, porque me cuidaba siempre. Ahora me toca extrañarla”, dijo.

La familia agradeció el apoyo a los vecinos y amigos, que se manifestó desde que activaron la alerta Isabel-Claudina, cuando la joven desapareció, el domingo 4 de julio último.