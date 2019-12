“Oír a mi hermana gritar del dolor es terrible y no puedo hacer nada”, familiar de víctima de accidente en Gualán

Bus que viajaba de Petén a la capital habría sido colisionado por un tráiler, en el km 172.5 de la ruta al Atlántico, Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Griselda Elgi Gómez, hermana de Luisa, está preocupada porque no le han brindado la atención médica que requiere. “El sábado y domingo solo pasaron a limpiarle el golpe y solo le han inyectado medicamento para que le calme el dolor, pero no es suficiente. Mi hermana pide que la traslademos, pero no tenemos dinero. No ha venido ningún médico y me sacaron ahorita -a las 9 horas de este 23 de diciembre- porque no puedo estar ahí, y ella necesita que le cambien el pañal, y no puedo estar con ella”, cuenta.

“Yo sé que las enfermeras hacen lo que pueden, le inyectan una droga fuerte para el dolor, pero no pueden ponerle más porque dicen que su cuerpo se va a acostumbrar, reconozco que hacen el esfuerzo, pero no es suficiente para el estado en el que ella está”.

Grisela quisiera llevarse a su hermana, de 32 años, a un hospital privado, pero no tiene los recursos para cubrir los gastos. “Ella -Luisa- está mal, me dicen que tiene una fractura en el cuello, internas en el rostro y en la frente, el cuerpo está lleno de moretones, raspada. Esta consciente y me pide que la ayude porque no puede moverse, yo solita no aguanto moverla y está fracturado su cuello, no puedo moverla”.

“Mi hermana fue a Petén a traer a mi cuñada y mis sobrinos, pero fallecieron mis sobrinos de 7 y 13 -hija de Luisa-. Sobrevivió mi cuñada y otros dos sobrinos que venían sentados del lado del ayudante, el impacto fue del lado del chofer. No he podido contarle a mi hermana que murió su hija, yo no puedo darle una noticia así”, relata entre lágrimas.

Luis no recuerda qué pasó y le pide, le exige a su hermana que le cuente qué pasó, cómo está su niña -de 13 años-, pero Griselda dice que cuando su cuñado llegue al hospital decidirán qué harán al respecto.

“Mi hermana está grave. Le pido a Dios que nos ayude. Queremos que la empresa pague y se haga responsable, porque solo se hará responsable de la funeraria, los que estamos sufriendo somos la familia, los que estamos en un hospital, no comemos, no dormimos, oír a mi hermana gritar del dolor es terrible y no puedo hacer nada”.

La familia viajó de Petén y su intención era llegar a Choacorral, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, de donde son originarios, para pasar la Navidad con el resto de la familia.

Otro hermano de Griselda que viajaba en el mismo bus salió ileso, pero dos sobrinos resultaron lesionados; uno de 4 años, se fracturó el pie y sigue en el hospital de Zacapa, y otro, de 2 años, ya está en su casa.

José Miguel Elgi Monterrorso, de 8 años, y Dulce Jimena Elgi López, de 8 y 13 años, sobrinos de Griselda y quienes fallecieron en el lugar de la colisión, fueron sepultados el domingo en Choacorral.

De acuerdo con Griselda debieron pagar el traslado del cuerpo, porque el seguro solo cubrirá el gasto de la funeraria, que cubre solo algunos kilómetros del viaje a San Lucas Sacatepéquez. “Mi cuñado ya se endeudó con su jefa, no sé por cuánto”.

Ella no ha podido hablar con el resto de su familia, que está “en shock”. Luis tiene otros dos hijos, de 8 y 11 años, quienes la esperan en su casa.

La familia no cuenta con cuentas bancarias en las que puedan recibir donaciones, pero Griselda autorizó que se publique su número de teléfono, para quienes puedan apoyar a su familia en San Lucas (teléfono 31800170).

“Venimos de una familia humilde, no somos millonarios. Más de dos mil quetzales le ha salido un examen -de la cabeza, tiene 12 puntos en la frente y el ojo le sangra, ella me pregunta y no sé qué decirle; no tenemos para medicamentos y no podemos sacarla de aquí solo para que se muera. Me duele verla así”, expresó.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Salud sobre el caso de Luis Elgi Gómez y el estado de salud del resto de pacientes y se informó que de los cuatro pacientes que continúan hospitalizados uno está en el intensivo y los otros tres necesitas ser intervenidos quirúrgicamente, pero debido a la inflamación esto no es posible todavía.

Aunque se comprende la situación de los pacientes y familiares, la cartera dice que no es posible hacer las cirugías hasta que hayan condiciones adecuadas (sin inflamación), pero que los pacientes reciben medicamentos para el dolor para que el proceso se agilice.

El sábado 21 de diciembre, alrededor de las tres de la mañana, un tráiler habría colisionado a un bus extraurbano que salió de Petén hacia la capital, en el km 172.5 de la ruta al Atlántico, en la curva conocido como El Lobo, Gualán, Zacapa. En el bus viajaban más de 50 personas de las que fallecieron 21.

Faustino Pelicó López, piloto del bus Rápidos del Sur, y Mynor Paolo Girón Cisneros, piloto del tráiler, se mantienen consignados en la carceleta del juzgado de Zacapa y permanecerán ahí hasta que sean escuchados por el juez.

Pelicó y Girón escucharon los motivos de su detención la mañana del sábado y podrían enfrentar cargos por homicidio culposo y lesiones culposas.

