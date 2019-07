Barrondo: “Por este camino, llegaremos a un nivel que igual ni yo imagino”

Barrondo se encuentra en Guadix, isla de Granada, entrenando para los Juegos Panamericanos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Erick Barrondo (San Cristóbal Verapaz, 1981) es el único deportista guatemalteco que ha logrado medalla en unos Juegos Olímpicos, la plata en Londres 2012 en los 20 kilómetros marcha. Ahora es una de las grandes esperanzas del país en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima (Perú), donde buscará repetir el oro que ya consiguió en Guadalajara (México) en 2011, aunque entonces lo obtuvo en los 20 kilómetros marcha y en estos Panamericanos competirá en la distancia larga, los 50.

Está en España, donde ha preparado esta cita junto al conjunto de marchadores que entrena Paquillo Fernández, subcampeón olímpico y mundial en 20 kilómetros marcha, grupo en el que también se encuentra Mirna Ortiz, su pareja y otra de las grandes esperanzas guatemaltecas.

P: ¿Por qué eligió España y, concretamente, Guadix (Granada) y su entorno, como lugar principal para preparar los Juegos Panamericanos?

R. En 2016 iniciamos conversaciones con el que ahora es mi entrenador, Paquillo (Fernández), tras haber sido recomendado en Guatemala por parte de las instituciones y de otros atletas. Al final nos mudamos a trabajar a España, concretamente a Guadix, que tiene reseña de muchos grandes marchadores que han entrenado aquí. En los últimos años no ha habido otros sitios que sean mejor que este en cuanto a los circuitos de entreno y a la cantidad y calidad de atletas que en determinados momentos han venido aquí.

P. ¿Qué le aporta deportiva y humanamente un medallista olímpico y mundial como Paquillo?

R. Como atleta le dio mucho al mundo de la marcha. Todos hemos aprendido mucho con él, independientemente de que ahora sea mi entrenador. Obtuvo mucha experiencia a lo largo de una carrera deportiva que fue muy exitosa. Como entrenador me siento muy cómodo trabajando con él, hemos ensamblado bastante bien y tenemos una muy buena amistad, por ahí eso le da un buen sabor a la preparación. Creo que en lo que más hemos avanzado es en el aspecto técnico, ya que desde que estoy con él no he tenido ninguna descalificación y poco a poco hemos ido avanzando y escalando hacia las primeras posiciones, a estar en zona de medallas sin tener riesgo de descalificación.

P. Panamericanos y poco después el Mundial, ¿cómo plantea estas ilusionantes próximas semanas?

R. Es una temporada muy cansada para nosotros. Como país de América, lo más importante para nosotros son los Juegos Panamericanos. Son mis terceros Juegos y es la competición más importante que tenemos este año. El Mundial reúne también a mucha gente de alto nivel.

P. ¿Qué objetivos se marca, cómo es de ambicioso?

R. La preparación que estamos haciendo me da seguridad y certeza. Como otros atletas, yo también espero ganar en los Juegos Panamericanos. Hace cuatro años quedé segundo en los 50 kilómetros marcha, que es la prueba en que nos estamos enfocando. Pensamos siempre en estar en la zona de medallas, y luego en el Campeonato del Mundo estar entre las primeras ocho o diez posiciones. Sabemos que es algo difícil y que las cosas pueden cambiar de una semana a otra, pero hasta este momento es lo que anhelamos, a lo que aspiramos y para lo que estamos trabajando.

P. ¿Priorizan los Panamericanos sobre el Mundial?

R. Institucionalmente, para nosotros como país lo más importante son los Juegos Panamericanos porque se compite en todos los deportes y es la última competición general previa a los Juegos Olímpicos. Está toda América y a nivel de cobertura para Guatemala es algo muy importante, porque de ahí empiezan a surgir las ideas de muchos niños y jóvenes que empiezan a tomar la inspiración para dar sus primeros pasos en el deporte. Los Juegos Panamericanos para nosotros son lo más importante este año. Y sin olvidar que un año después llegan los Juegos Olímpicos, que es lo máximo para un atleta. Todas estas competiciones previas nos van a dar una idea de lo que puede pasar en los Juegos. Mi país espera muchas cosas positivas de sus atletas en los Juegos Olímpicos y nosotros esperamos estar también ahí para que Guatemala esté también bien representada.

P. ¿Cuáles van a ser sus principales rivales en los 50 kilómetros marcha de los Panamericanos?

R. Hay países muy fuertes ahora en América en la marcha. Hay países con mucho nivel como Canadá, Ecuador, posiblemente Brasil. Son los países con los que seguramente vamos a estar batallando y siempre aparece también alguien por ahí que da la sorpresa.

P. ¿Por qué va a competir en los 50 kilómetros marcha y no en los 20?

R. Fue una decisión del entrenador. A mí siempre me ha gustado mucho hacer las dos distancias. La idea es hacer 50 en los Juegos Panamericanos y 20 en los Campeonatos del Mundo, pero vamos ahora a los 50 por ir cambiando las distancias, ir buscando una buena posibilidad y acomodarnos mejor técnicamente.

P. Erick es una estrella, una de las referencias del deporte en Guatemala. ¿Qué le dice a los guatemaltecos de cara a una cita tan importante a nivel deportivo?

R. Decirles que muchas gracias por la confianza que me han dado en los ocho años que llevo ya de carrera deportiva, agradecerles porque nunca me han dejado solo y decirles que ahora, como en todas las competiciones, siempre vamos a ser parte de un mismo equipo, de una misma delegación y que todos juntos vamos a hacer que nuestro país salga adelante y esté bien visto a nivel mundial.

P. Por edad y nivel de forma, ¿está Erick Barrondo ahora en el momento adecuado para dar el salto definitivo en su carrera?

R. Creo que aún me falta para llegar al máximo punto de mi carrera pero vamos por el buen camino. Cada día estamos escalando más y en el camino en el que vamos tenemos muchas posibilidades en los Juegos Panamericanos, y poco a poco iremos llegando a un nivel de competición que igual ni yo mismo conozco o ni yo mismo imagino.