Abierto de Australia: Daniil Medvedev vs Novak Djokovic se citan en una final de alto nivel

Invicto desde hace casi cuatro meses y rebosante de confianza, el ruso Daniil Medvedev, demasiado fuerte para el griego Stefanos Tsitsipas el viernes 19 de febrero, lanzó un aviso de su potencial a Novak Djokovic antes de la final del Abierto de Australia el 21 de febrero.

Intratable en el servicio, Medvedev no dio opción a su rival heleno al que derrotó 6-4, 6-2, 7-5, ante más de siete mil aficionados en la Rod Laver Arena de Melbourne.

El ruso se clasificó a su segunda final de Grand Slam un año y medio después de la pérdida en 2019 en el US Open ante Rafa Nadal.

La víspera, Djokovic, liberado de sus dolores abdominales, puso fin en tres sets (6-3, 6-4, 6-2) a la aventura del ruso Aslan Karatsev.

🔒 @AsKaratsev putting the net on lock down #bondisands | @bondisands | #AusOpen pic.twitter.com/YsSfwZMnaR

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021