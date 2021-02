El Manchester City vuelve por Leo Messi y esta es la nueva oferta millonaria para ficharlo

El futuro de Lionel Messi puede ser finalmente Inglaterra con el Manchester City. Foto Prensa Libre: AFP.

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Andrés Messi, de 34 años, terminará su contrato con el cuadro blaugrana el próximo 30 de junio. Será un agente libre y podrá decidir a donde quiere ir. El PSG ha mostrado sus intenciones de llevarlo, sin embargo, medios británicos revelaron en las últimas horas que el Manchester City a vuelto a la carga para ficharlo.

El precio que le ofrecen: 430 millones de libras -unos $US 600 millones-, lo que significa un recorte de 170 millones de libras -$US 237 millones- respecto de la anterior propuesta que finalmente no se concretó porque el club catalán se negó a soltarlo.

De acuerdo con el diario inglés The Sun el contrato multimillonario que le ofrece el City a Messi sería por dos años con una opción a doce meses. Además, podrían extenderlo otras dos temporadas en el New York City de la Major League Soccer (MLS), liga a la que el propio astro argentino ha dicho que le gustaría ir y jugar.

“El paquete podría llevarlo a aceptar un acuerdo de ocho años que también lo llevaría a desempeñar funciones de embajador en el City Football Group, que cubre diez clubes en cuatro continentes. Eso podría incluir jugar un año en India o los Emiratos Árabes Unidos, dependiendo de qué tan en forma esté cuando se acerque a los 40″, reveló The Sun.

El diario sostiene que el Manchester City afrontaría el fichaje de Messi, que ganaría más de un millón de euros a la semana, tanto por su valor deportivo como comercial. “Se dice que Messi genera 300 millones de euros al año en ingresos para el Barsa debido a su estatus y perfil global.

Así que tentar al delantero para que se vaya a Manchester se considera no sólo un movimiento para dar más opciones al entrenador Pep Guardiola, sino una buena decisión comercial”, publica The Sun.