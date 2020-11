Borussia Dortmund rechaza la cuarentena impuesta a Haaland por Noruega

El Borussia Dortmund, así como el Leipzig y el Hertha Berlin, rechazaron este 16 de noviembre la cuarentena impuesta por Noruega a sus internacionales, entre ellos el ariete estrella del equipo amarillo Erling Haaland.

Toda la selección noruega deberá guardar cuarentena tras haber compartido la concentración con el lateral derecho Omar Elabdellaoui, positivo al covid-19.

Our heads are up and we remain focused! pic.twitter.com/FHYwjGFxrZ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 8, 2020