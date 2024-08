Pintado se mantuvo en el grupo de cabeza en todo momento y asestó su ataque definitivo en las dos últimas vueltas para ganar con un tiempo de 1h18:55. Bonfim (1h19:09) se impuso por apenas dos segundos a Martín (1h19:11) en la pugna por el segundo lugar.

Para Ecuador este oro es su primera medalla en la cita parisina y el sexto metal olímpico de su historia.

Pero sobre todo devuelve al país a la cima de la marcha, una disciplina donde había conseguido las dos primeras medallas olímpicas de su historia, con Jefferson Pérez, oro de los 20 kilómetros en Atlanta-1996 y plata en Pekín-2008.

Pintado, de 29 años, consigue así el mayor éxito de su carrera, un año después de haberse proclamado subcampeón mundial en los 35 kilómetros marcha.

