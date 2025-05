Papa León XIV: ¿El estadounidense Robert Prevost fue un cardenal conservador o liberal?

Este jueves 8 de mayo, el cardenal estadounidense de 69 años, Robert Francis Prevost, se convirtió en el sucesor del papa Francisco y en el primer sumo pontífice originario de Norteamérica en toda la historia de la Iglesia católica romana, al asumir como el nuevo Santo Padre del Vaticano con el nombre de León XIV.

El pontífice número 267 de la Iglesia católica nació en la ciudad de Chicago, Illinois, el 14 de septiembre de 1955. Sin embargo, el nuevo papa también cuenta con la nacionalidad peruana, debido a que ejerció como misionero en el país sudamericano y, posteriormente, fue arzobispo emérito de Chiclayo, en la región de Lambayeque.

Prevost fue elegido tras dos días de votaciones en el cónclave, al igual que en el 2005, cuando los cardenales escogieron al papa Benedicto XVI, y en el 2013, cuando el Colegio Cardenalicio eligió al primer pontífice americano, Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril, a los 88 años, luego de haber encabezado la Iglesia durante 12 años.

Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, mantuvo un pontificado catalogado como reformista, considerando que el argentino se enfocó principalmente en los pobres y en los inmigrantes. Estas decisiones generaron molestia dentro del sector más conservador del Vaticano, y el nacido en Buenos Aires se volvió blanco de críticas.

De los 266 papas que habían dirigido anteriormente a la Iglesia católica romana, ninguno de ellos había sido de Estados Unidos. Hasta que el cardenal Robert Prevost fue elegido y aceptó su destino como el próximo obispo de Roma, líder de millones de católicos del mundo. Ante esta situación, han surgido dudas sobre su ideología.

Según el obispo de la Diócesis de Rochester en Minnesota, Robert Barron, el cardenal Prevost fue uno de sus grandes mentores: "El decía que, hasta que EE. UU. entre en decadencia política, no habrá un Papa estadounidense. Y su punto fue que, si la nación gobierna el mundo económicamente, nadie quiere que lo dirija religiosamente".

"Entonces, siempre creí que había algo de verdad en esas palabras. Sé que nosotros en Estados Unidos somos una superpotencia y tan dominantes para el ojo extranjero que no quieren darnos, también, el control sobre la iglesia", agregó Barron, 24 horas antes de que el nombre de Prevost apareciera como el próximo papa del catolicismo.

De acuerdo con Barron, el cardenal Prevost era visto en general como un centrista, aunque en algunos temas sociales clave se le consideraba progresista: "Durante mucho tiempo ha abrazado a los grupos marginados, muy parecido al papa Francisco, quien defendió a los migrantes y a los pobres", añadió el obispo de la Diócesis en Minnesota.

Sin embargo, al igual que el pontífice argentino, el papa León XIV se opone a ordenar mujeres como diáconos, por lo que en ese punto se le considera conservador en la doctrina de la Iglesia católica. No obstante, el estadounidense tendrá que enfrentar numerosos desafíos internos y externos, los que definirán por completo su ideología.

Actualmente, la Ciudad del Vaticano enfrenta diversos obstáculos, como la pederastía en la Iglesia, la crisis de las vocaciones en los cardenales y el papel de las mujeres dentro el catolicismo. A su vez, el papa usualmente se involucra con temas internacionales, como el abuso de poder en los gobiernos populistas y en las crisis climática.

